Швейцария – Украина: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

В очном противостоянии в Люцерне сборные Швейцарии и Украины решат, кто из них сохранит прописку в элитном дивизионе "А", а кому следующий розыгрыш Лиги наций УЕФА придется начинать в лиге "В".

Перед заключительным туром Украина опережает Швейцарию на три очка. Более того, в первой игре подопечные Андрея Шевченко победили со счетом 2:1, что дает им определенное преимущество. Кстати, помимо швейцарцев "желто-синие" обыграли на турнире еще и саму Испанию (1:0).

Правда, перед заключительным матчем в группе, Шевченко столкнулся с серьезной кадровой проблемой. Из-за коронавируса во встрече не примет участие целый ряд ключевых футболистов.

Понятно, что для сохранения прописки в дивизионе "А" Швейцарию устроит только победа, но не любая. Хозяева должны обыграть украинцев либо на ноль (с любым счетом), либо с преимуществом в два мяча. Только в таком случае Владимир Петкович оставит своих подопечных в европейской элите.

При этом необходимо отметить, что швейцарцы в пяти матчах турнира не одержали ни одной победы. Три заработанных очка, это две ничьи с Германией (1:1 и 3:3) и мировая с Испанией несколько дней назад (1:1). За этот результат швейцарцы должны благодарить капитана "фурии роха" – Серхио Рамоса, который не забил два пенальти.

Я не уверен, что Швейцария в последнем матче сумеет победить с необходимым для нее счетом. Оборона команды оставляет желать лучшего и, возможно, украинцам улыбнется удача впереди. Но завершить турнир на красивой ноте и победой, думаю, хозяева захотят. Поэтому я ничего не стану придумывать и предложу заиграть чистую победу сборной Швейцарии.

Ставка: Швейцария победит за 1,7.