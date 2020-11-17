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Тренер Рамаз Сванадзе проводит тренировку сборной Грузии по футболу

Сборная Грузии провела тренировку под руководством нового тренера

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (176)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201117/250071333/Sbornaya-Gruzii-provela-trenirovku-pod-rukovodstvom-novogo-trenera.html

Грузинские футболисты занимают третье место в группе с шестью очками и выше второй позиции уже не смогут подняться

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по футболу провела на базе "Зестафони" первую тренировку под руководством Рамаза Сванадзе, который временно назначен на пост главного тренера команды, после того, как ее покинул Владимир Вайсс.

В подготовке к заключительному матчу Лиги наций УЕФА против Эстонии, который состоится в Тбилиси 18 ноября, приняли участие все футболисты сборной Грузии. Исключение, что вполне естественно, составили Хвича Кварацхелия и Леван Шенгелия, у которых был обнаружен коронавирус.

Владимир Вайсс. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© Sputnik / STRINGER
Владимир Вайсс покинул пост главного тренера сборной Грузии по футболу

С турнирной точки зрения матч между сборными Грузии и Эстонии не имеет никакого значения. При любом раскладе эстонцы покидают дивизион "С", так как после пяти туров в их активе два очка и от Грузии они отстают на четыре пункта.

Что касается сборной Грузии, то на данный момент она занимает третье место в квартете с шестью очками и выше второй позиции уже не сможет подняться. Это произойдет только в том случае, если в параллельном матче Армения на своем поле уступит Северной Македонии, а сама Грузия обыграет Эстонию. Правда, второе место в группе не дает никаких привилегий.

Турнирная таблица в группе С2 Лиги наций УЕФА 2020

Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Очки
Северная Македония 5 2 3 0 9
Армения 5 2 2 1 8
Грузия 5 1 3 1 6
Эстония 5 0 2 3 2

Владимир Вайсс возглавлял сборную Грузии с марта 2016 года. Срок соглашения между ФФГ и словацким специалистом истекал после матча с Эстонией. Однако, Вайсс и ФФГ приняли совместное решение расторгнуть контракт на два дня раньше, после того, как национальная команда Грузии уступила Северной Македонии 0:1 в финале Лиги наций УЕФА (12 ноября), а затем проиграла Армении (1:2) в текущем розыгрыше турнира. Информации о том, кто сменит Вайсса на посту главного тренера сборной, пока нет.

На данный момент Рамаз Сванадзе является главным тренером сборной Грузии в возрастной категории до 19 лет.

Темы:
Сборная Грузии по футболу (176)
Теги:
Лига Наций УЕФА, Сборная Грузии по футболу, футбол


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