Грузия – Эстония: трудности мотивации на матч Лиги наций УЕФА

Так уж получилось, что заключительный матч Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Эстонии в группе два дивизиона "С" будет фактически носить статус товарищеского. Перед заключительным туром в квартете следующая расстановка:

Турнирная таблица в группе С2 Лиги наций УЕФА 2020

Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Очки Северная Македония 5 2 3 0 9 Армения 5 2 2 1 8 Грузия 5 1 3 1 6 Эстония 5 0 2 3 2

При любом раскладе эстонцы покидают дивизион "С". Это значит, что главный тренер команды Карел Воолайд может позволить себе любые эксперименты и провести любую ротацию состава. Как говорится – молодежь должна попробовать пороха на официальном уровне.

С мотивацией сборной Грузии чуть сложнее. Выше второго места наша команда уже не поднимется. Это произойдет только в том случае, если в параллельном матче у себя дома Армения проиграет Северной Македонии, а мы обыграем Эстонию. При других вариантах грузины останутся на третьей позиции. Но суть в том, что в данном случае нет никакой разницы между вторым и третьим местом. Мы просто сохраним прописку в дивизионе "С". Ну и в случае победы над Эстонией наберем какие-то рейтинговые очки. Так что сами понимаете – по-настоящему серьезной турнирной мотивации нет ни у одной из команд.

Другое дело, что может быть завершить турнир сборная Грузии захочет домашней победой. Матч против Эстонии должен был стать последним для Владимира Вайсса на посту главного тренера грузинской команды. Но, проиграв домашний финал Северной Македонии (0:1) и затем уступив Армении (1:2), и снова в Тбилиси, словацкий специалист за три дня до истечения контракта расторг соглашение с ФФГ. Все произошло по обоюдному согласию. Вайссу уже не была нужна победа над Эстонией – это бы уже ничего не изменило.

Нужна ли она грузинским футболистам - сказать сложно. После поражения от македонцев основной состав сборной попал под жесткий шквал критики. В поражении обвиняли не только Вайсса, но и футболистов, которые, по мнению большинства, не выложились по-полной в историческом для грузинского футбола матче. В игре с Арменией Вайсс сделал девять замен в стартовом составе, но и футболисты ближайшего резерва не проявили себя должным образом.

Как мне кажется, победа в предстоящей игре, в большей степени, будет нужна Рамазу Сванадзе, который возглавит сборную Грузии на один матч. Про него даже не скажешь исполняющий обязанности главного тренера. Просто на скамейке запасных должен быть кто-то, кто будет руководить действиями грузинских футболистов. У Сванадзе подобный опыт есть, так как 39-летний специалист является главным тренером сборной Грузии в возрасте до 19 лет.

В любом случае, Эстония – очень удобный для Сванадзе соперник, чтобы записать в своем резюме победу в качестве тренера главной команды страны. Сборные Грузии и Эстонии провели между собой семь встреч – шесть товарищеских и одну официальную (в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА). На счету грузинских футболистов четыре победы, при одной ничьей и двух поражениях. При этом стоит отметить, что в Тбилиси хозяева выиграли все матчи – 3:1 (1998), 2:1 (2010) и 2:0 (2018).

Если следовать жанру, то сейчас стоило бы написать, что несмотря на неудачи в двух последних играх, в заключительном матче сборная Грузии должна победить. Хотя бы для того, чтобы завершить турнир на мажорной ноте, чтобы не осталось неприятного послевкусия от провала. Но, вы знаете, большинству любителей футбола уже все равно, как завершится матч между Грузией и Эстонией. Мы могли сыграть на чемпионате Европы, среди сильнейших команд старого света. А займем мы в группе Лиги наций УЕФА второе или третье место – уже нет никакой разницы.