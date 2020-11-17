Рамаз Сванадзе: "Главное поднять эмоциональный фон футболистов"

Временный тренер сборной намерен провести несколько изменений в сборной, но они будут незначительными

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Рамаз Сванадзе, который будет руководить сборной Грузии по футболу в заключительном матче Лиги наций УЕФА против Эстонии, считает, что сейчас главная задача – улучшить эмоциональный фон футболистов. Об этом 39-летний специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.

"Сейчас главная задача – поднять эмоциональный фон в команде. Нужно, чтобы вернулись настрой и качество игры. Поверьте, никто больше самих футболистов не хотел победить в матче против Северной Македонии. Но реальность, к сожалению, другая. В футболе всегда есть победитель и проигравший. Жить и оглядываться назад – не принесет нам никаких результатов. Нужно смотреть только вперед и думать о завтрашнем дне", - сказал Сванадзе.

Прокомментировал Сванадзе и физическое состояние игроков перед матчем с Эстонией.

"В команде есть несколько футболистов с микротравмами. Я не буду сейчас называть их фамилии. Мы постараемся сделать так, чтобы в матче против Эстонии сыграл оптимальный состав", - заявил тренер.

По его словам, ничего нового на матч придумать не получится – для этого нет ни времени, ни возможности.

"У каждого тренера есть свое видение, поэтому несколько изменений обязательно будет. Но они будут незначительными, так как эта команда так играет уже пять лет и что-то изменить за пару-тройку дней просто невозможно. Однако, я еще раз повторю, главное сейчас восстановить эмоциональный фон игроков", - отметил специалист.

Сванадзе подчеркнул, что, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, на любую игру футболист сборной должен выходить с желанием победить. По словам 39-летнего специалиста, у самих игроков должно остаться позитивное ощущение после матча с Эстонией.

Рамаз Сванадзе будет руководить сборной Грузии в матче против Эстонии, после того как Владимир Вайсс, за несколько дней до истечения контракта покинул пост главного тренера команды. На данный момент Сванадзе является наставником сборной Грузии в возрастной категории до 19 лет.

Что касается непосредственно матча, который состоится 18 ноября на "Динамо арене" и начнется в 21:00 по местному времени, то с турнирной точки зрения он не имеет никакого значения. Эстония занимает в группе последнее место и даже в случае победы покинет дивизион "С". А сборная Грузии, находящаяся на третьей позиции, не поднимется выше второго места (при определенных раскладах).