Тренер сборной Эстонии: играть без мотивации трудно, но постараемся выиграть

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд понимает, что заключительный матч Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Эстонии носит скорее товарищеский статус, чем официальный. Тем не менее, он рассчитывает завершить год на позитивной ноте.

"Да, мы уже потеряли все шансы сохранить место в дивизионе "С", а сборная Грузии максимум может расчитывать на второе место. Предстоящую игру, скорее всего, можно назвать полутоварищеской, но я рассчитываю позитивно завершить год, и мои ребята постараются сделать все возможное, чтобы добиться завтра положительного результата", - сказал Воолайд на предматчевой пресс-конференции.

Воолайд выразил надежду, что в предстоящем матче Грузия сыграет сильнейшим составом.

"Очень бы хотелось, чтобы хозяева в завтрашнем матче сыграли сильнейшим составом. У нас молодая команда, и им есть чему поучиться у более опытных игроков. Например, таких, как капитан сборной Грузии – Джаба Канкава", - отметил наставник эстонской сборной.

Перед заключительным матчем в группе два дивизиона "С" сборная Эстонии потеряла все шансы сохранить прописку в дивизионе. Следующий розыгрыш турнира прибалтийская команда начнет в дивизионе "D". Что касается грузинской команды, то на данный момент она занимает третью строчку в квартете, но выше второй позиции в группе уже не сможет подняться, а нынешнем формате Лиги наций УЕФА разницы между вторым местом в группе и третьим – нет никакой.

Матч между сборными Грузии и Эстонии пройдет в Тбилиси 18 ноября на "Динамо арене" и начнется в 21:00 по местному времени.