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Армянские футболисты празднуют победу. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу

Армения – Северная Македония: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (979)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201118/250078652/Armeniya--Severnaya-Makedoniya-prognoz-na-match-Ligi-natsiy-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Северной Македонии

В заключительном шестом туре Лиги наций УЕФА сборные Армении и Северной Македонии в очном противостоянии определят победителя группы и команду, которая в следующем розыгрыше турнира сыграет в дивизионе "В".

На данный момент Северная Македония занимает первое место с 9 очками, а Армения расположилась на второй позиции, имея на балл меньше. Команда Армении считается номинальной хозяйкой предстоящего матча, но это не совсем так. Игра пройдет на нейтральном поле, а именно в Никосии (Кипр). Так что задача у македонцев упрощается.

Сборная Грузии по футболу. Игра против команды Эстонии.
Lasha Kuprashvili
Грузия – Эстония: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

В первой встрече между соперниками, которая состоялась в сентябре в Скопье, хозяева одержали достаточно уверенную победу со счетом 2:1. Оба мяча македонцы забили в первом тайме и оба с пенальти. Голом престижа армяне ответили лишь в компенсированное арбитром время. И, кстати, тоже с 11-метровой отметки.

Стоит отметить, что та игра получилась довольно грубой. На двоих команды совершили 32 нарушения и заработали пять желтых карточек. Чего-то подобного я ожидаю и на сей раз, учитывая высокую ставку в матче.

Честно говоря, меня немного удивил тот факт, что букмекеры явное предпочтение отдают сборной Армении. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2,45 (против 2,9 у Северной Македонии). При этом для достижения положительного результата армянскую команду устроит только победа, тогда как подопечным Ангеловского хватит и ничьи. Думаю, крепкой и добротной Северной Македонии вполне по силам не проиграть в Никосии и получить повышение в классе.

Ставка: Северная Македония не проиграет за 1,6.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (979)
Теги:
Лига Наций УЕФА, прогноз на футбольный матч, футбол


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