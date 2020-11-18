Фильм "Грузинское футбольное трио" стал победителем фестиваля в Милане

Это история о культовой грузинской тройке братьев-футболистов – Ревазе, Шоте и Арчиле Арвеладзе, которые сыграли 104 матча в составе сборной Грузии

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Документальный фильм Гоги Торадзе "Грузинское футбольное трио" стал победителем Международного фестиваля спортивного кино в Милане.

Фестиваль организован Международной федерацией спортивного кино и телевидения, признанной Международным олимпийским комитетом. Жюри кинофестиваля определяет победителей в номинациях: Олимпийские игры, документальные фильмы, телепередачи и новые технологии, спорт и общество, художественные фильмы, спортивная реклама, фильмы и телепередачи о футболе.

В фильме "Грузинское футбольное трио" рассказывается история всемирно известных братьев Арвеладзе, одновременно игравших в одной команде. Реваз, Шота и Арчил Арвеладзе сыграли 104 матча в составе сборной Грузии, а Шота по-прежнему лучший бомбардир всех времен с 26 голами.

В смотре участвовали 123 страны. Работа Торадзе была отмечена на Миланском фестивале во второй раз. Первого успеха грузинский кинорежиссер добился в 2013 году, сняв фильм об истории грузинского футбола.