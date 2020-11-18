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Футбол. Футболист и футбольный мяч

Фильм "Грузинское футбольное трио" стал победителем фестиваля в Милане

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2149)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201118/250081073/Film-Gruzinskoe-futbolnoe-trio-stal-pobeditelem-festivalya-v-Milane.html

Это история о культовой грузинской тройке братьев-футболистов – Ревазе, Шоте и Арчиле Арвеладзе, которые сыграли 104 матча в составе сборной Грузии

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Документальный фильм Гоги Торадзе "Грузинское футбольное трио" стал победителем Международного фестиваля спортивного кино в Милане.

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Фестиваль организован Международной федерацией спортивного кино и телевидения, признанной Международным олимпийским комитетом. Жюри кинофестиваля определяет победителей в номинациях: Олимпийские игры, документальные фильмы, телепередачи и новые технологии, спорт и общество, художественные фильмы, спортивная реклама, фильмы и телепередачи о футболе.

В фильме "Грузинское футбольное трио" рассказывается история всемирно известных братьев Арвеладзе, одновременно игравших в одной команде. Реваз, Шота и Арчил Арвеладзе сыграли 104 матча в составе сборной Грузии, а Шота по-прежнему лучший бомбардир всех времен с 26 голами.

В смотре участвовали 123 страны. Работа Торадзе была отмечена на Миланском фестивале во второй раз. Первого успеха грузинский кинорежиссер добился в 2013 году, сняв фильм об истории грузинского футбола. 

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2149)


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