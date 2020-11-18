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Новый батумский стадион

Новый стадион в Батуми готовится к первому матчу

photo : Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1063)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201118/250081123/Novyy-stadion-v-Batumi-gotovitsya-k-pervomu-matchu.html

Поле нового стадиона "Батуми Арена" первыми опробуют батумское "Динамо" и "Дила" из Гори. По установленным ограничениям в связи с пандемией, матч пройдет без зрителей

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Первый матч на новом стадионе в черноморском городе Батуми (Аджария) состоится 21 ноября, об этом в прямом эфире Первого канала заявил президент батумского футбольного клуба "Динамо" Арчил Беридзе.

Новый батумский стадион - церемония открытия
photo : Government of Georgia / FB
В Батуми официально открыт новый стадион - заявки на международные матчи направлены УЕФА

Батумская арена предназначена для проведения клубных и командных матчей высокого уровня, соответствует требованиям четвертой категории стандартов УЕФА и вмещает 20 тысяч зрителей. Строительство стадиона было завершено летом 2020 года, но его открытие дважды откладывалось из-за пандемии коронавируса.

"Первый матч состоится на стадионе между батумским "Динамо" и одним из лидеров Национальной лиги – клубом "Дила" (Гори). Это встреча 16-го тура. Мы долго ждали этого дня. Хотели, чтобы стадион был переполнен 20 тысячами болельщиков, но что поделать, жизнь внесла свои коррективы – на стадионе не будет зрителей. Надеюсь, что пандемия скоро пройдет и новая арена будет заполнена", – сказал президент батумского клуба.

По его словам, люди ждали открытия стадиона 15 лет.

Официально стадион был открыт 27 октября. Его спроектировала турецкая архитектурная фирма Bahadir Kul Architects.

Темы:
Спорт в Грузии (1063)


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