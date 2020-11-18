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Торнике Окриашвили. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена

Сборная Грузии по футболу несет потери перед игрой с Эстонией

© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201118/250083719/Sbornaya-Gruzii-po-futbolu-neset-poteri-pered-igroy-s-Estoniey.html

В преддверии матча с эстонской командой количество травмированных грузинских футболистов возросло до четырех

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Перед заключительным матчем Лиги наций УЕФА против Эстонии, который состоится 18 ноября в Тбилиси, сборная Грузии лишилась двух игроков основы – Торнике Окриашвили и Георгия Квилита, об этом говорится в сообщении на сайте ФФГ.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Перед началом подготовки к матчу против Эстонии у ряда футболистов грузинской команды были микротравмы. Для того, чтобы не усугублять повреждения, медицинский штаб сборной Грузии принял решение не включать Окриашвили и Квилитая в заявку на предстоящую игру.

Таким образом, количество травмированных грузинских футболистов возросло до четырех. Из-за повреждений к сборной Грузии не смогли присоединиться Георгий Чакветадзе и Отар Китеишвили. Помимо этих футболистов своим партнерам в ноябрьских матчах не смогли помочь Хвича Кварацхелия и Леван Шенгелия, у которых диагностировали коронавирус.

С турнирной точки зрения матч заключительного тура Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Эстонии не имеет никакого значения. Эстонцы занимают в группе последнее место и при любых раскладах покинут дивизион "С". Что касается хозяев, то грузинская сборная располагается на третьей строчке в квартете, но выше второго места подняться не сможет. В нынешнем формате Лиги наций УЕФА разницы между вторым и третьим местом – нет никакой.

Матч между Грузией и Эстонией пройдет на "Динамо арене" и начнется в 21:00 по местному времени.



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