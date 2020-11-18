У грузинского сумоиста снова положительный баланс на ноябрьском басё

В 12-й соревновательный день турнира Тотиносин встретится с четвертым маэгасирой Востока – Хокутофудзи

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу на ноябрьском басё, проходящем в эти дни в Токио.

В 11-й день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасира Востока, одолел первого маэгасиру Востока – Кирибаяму. Горгадзе получил левосторонний захват хидари-уватэ и вытеснил соперника за соломенную окантовку, получив шестой белый шар.

После этой победы у грузинского сумоиста вновь положительный баланс побед и поражений на турнире – шесть побед и пять поражений.

В 12-й соревновательный день турнира Тотиносин встретится с четвертым маэгасирой Востока – Хокутофудзи. Предстоящая схватка станет 10-й в очном противостоянии спортсменов и пока с минимальным перевесом (5:4) ведет грузинский сумоист.

Лидером текущего басё, которое завершится 22 ноября, по-прежнему остается озэки Такакэйсэ. На счету японского сумоиста 10 побед и только одно поражение.