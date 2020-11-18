15:57 18 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9209
  • 100 RUB4.3150
  • USD3.3021
Поиск
Грузинский сумоист Леван Горгодзе (Тотиносин)

У грузинского сумоиста снова положительный баланс на ноябрьском басё

© photo: AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
Спорт
Получить короткую ссылку
6120
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201118/250083736/U-gruzinskogo-sumoista-snova-polozhitelnyy-balans-na-noyabrskom-bas.html

В 12-й соревновательный день турнира Тотиносин встретится с четвертым маэгасирой Востока – Хокутофудзи

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу на ноябрьском басё, проходящем в эти дни в Токио.

В 11-й день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасира Востока, одолел первого маэгасиру Востока – Кирибаяму. Горгадзе получил левосторонний захват хидари-уватэ и вытеснил соперника за соломенную окантовку, получив шестой белый шар.

После этой победы у грузинского сумоиста вновь положительный баланс побед и поражений на турнире – шесть побед и пять поражений.

В 12-й соревновательный день турнира Тотиносин встретится с четвертым маэгасирой Востока – Хокутофудзи. Предстоящая схватка станет 10-й в очном противостоянии спортсменов и пока с минимальным перевесом (5:4) ведет грузинский сумоист.

Лидером текущего басё, которое завершится 22 ноября, по-прежнему остается озэки Такакэйсэ. На счету японского сумоиста 10 побед и только одно поражение.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренер Владимир Вайсс
Владимир Вайсс: пять лет на посту наставника сборной Грузии - фото
Войны в Карабахе можно было избежать: откровенное интервью Путина - видео
Войны в Карабахе можно было избежать: откровенное интервью Путина - видео
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться