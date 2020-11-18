Сборная Грузии завершила Лигу наций УЕФА нулевой ничьей с Эстонией

Матч прошел при подавляющем игровом и территориальном преимуществе грузинской команды, но ни один гол им забить не удалось

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Сборная Грузии в Тбилиси сыграла вничью 0:0 с Эстонией в заключительном матче Лиги наций УЕФА.

По итогам нынешнего розыгрыша турнира, грузинская команда набрала семь очков и заняла в группе два дивизиона "С" третье место. У сборной Эстонии последняя позиция в квартете, и прибалтийская команда следующий розыгрыш Лиги наций УЕФА проведет в дивизионе "D".

Что касается непосредственно матча, то он прошел при подавляющем игровом и территориальном преимуществе хозяев. Процент владения мячом составил 68 против 32. Однако забить хозяева так и не смогли, нанеся за 90 минут встречи всего два удара в створ ворот, которые не представляли никакой угрозы для голкипера гостей.

Стоит также отметить, что победителем группы стала сборная Армении, которая на нейтральном поле в Никосии обыграла Северную Македонию, набрала 11 очков по итогам турнира и получила повышение в классе. Следующий розыгрыш Лиги наций УЕФА армянская команда проведет в дивизионе "В".