Тренер сборной Грузии по футболу: я не удовлетворен результатом матча с Эстонией

По словам тренера, сборную Грузии подвело качество атаки, и причина неудач в том, что игроки не смогли прийти в себя после двух последних матчей

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Грузии по футболу Рамаз Сванадзе, выразил неудовлетворение игрой своей команды после нулевой ничьи в матче против Эстонии в Лиге наций УЕФА.

"Безусловно, я не удовлетворен итогом. Ни я, ни игроки сборной. Мы владели полным преимуществом, как игровым, так и территориальным, но нас подвело качество атаки, особенно в заключительной фазе. Как мне кажется, команде так и не удалось прийти в себя после двух последних неудач. Но я уже говорил и еще раз повторю: оглядываться назад нельзя. Надо смотреть в будущее, а у этой сборной перспектива есть", – сказал Сванадзе на послематчевой пресс-конференции.

Сванадзе был назначен ФФГ руководить сборной Грузии в одном матче против Эстонии после того, как Владимир Вайсс подал в отставку с поста главного тренера команды. Специалист поделился своим видением игры грузинской команды, если бы стал ее главным тренером.

"Наверное, я бы сделал акцент на атакующем футболе и владении мячом. Думаю, если найти нужный баланс между двумя этими компонентами, то наша команда могла бы играть в хороший и качественный футбол", – сказал он.

При этом Сванадзе подчеркнул, что не задумывался о том, останется он руководить сборной Грузии или нет.

"Я был сконцентрирован исключительно на игре против Эстонии и не думал о том, останусь или нет у руля сборной Грузии. Для меня было главным – постараться вывести ребят из того стресса, в котором они оказались после поражений от Северной Македонии и Армении. Я буду тренировать и работать там, где это будет необходимо грузинскому футболу. Готов ли я работать в главной команде страны? Наверное, если бы не был готов, то сейчас не находился бы здесь", – подчеркнул Сванадзе, который на данный момент является главным тренером сборной Грузии в возрастной категории до 19 лет.

Нынешний розыгрыш Лиги наций УЕФА сборная Грузии завершила на третьем месте в группе, набрав в шести матчах семь очков. Сборная Эстонии покинула дивизион "С", а Армения стала победителем квартета и следующий розыгрыш турнира проведет в дивизионе "В".