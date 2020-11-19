Вице-капитан сборной Грузии по футболу: мы не выполнили цель, к которой шли два года

Грузия не смогла пробиться на чемпионат Европы по футболу, который состоится летом следующего года, хотя сборная выложилась на свой максимум, отметил Гурам Кашия

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Центральный защитник и вице-капитан сборной Грузии Гурам Кашия прокомментировал последние матчи национальной команды в Лиге наций УЕФА.

"В конечном итоге у нас получился очень тяжелый сбор. К сожалению, мы не выполнили поставленной цели, к которой шли и за которую боролись два последних года – не смогли пробиться на чемпионат Европы. Все футболисты очень разочарованы. Мы сделали максимум, но этого все равно оказалось недостаточно. После поражения от Северной Македонии было невероятно сложно психологически настроиться на две последующие игры", – сказал Кашия на послематчевой пресс-конференции.

Отдельно Кашия коснулся и матча с Эстонией (0:0), который для сборной Грузии стал заключительным в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА.

"В этой игре мы превзошли соперника во всех компонентах, но, к сожалению, не смогли забить. Мы создали несколько моментов, но не использовали ни один из них. Команда была обязана обыгрывать Эстонию, но у нас не получилось", – сказал он.

Сборная Грузии 12 ноября уступила Северной Македонии дома в финале прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА 0:1 и не смогла пробиться на чемпионат Европы, который состоится летом следующего года.

Что касается нынешнего розыгрыша турнира, то его сборная Грузии завершила на третьем месте в группе, набрав в шести матчах семь очков. Сборная Эстонии покинула дивизион "С", а Армения стала победителем квартета и следующий розыгрыш турнира проведет в дивизионе "В".