Сборная Грузии по футболу будет в четвертой корзине на жеребьевке ЧМ-2022

Жеребьевка отборочного цикла чемпионата мира 2022 года состоится 7 декабря, а квалификационный турнир стартует в марте 2021 года

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. После окончания Лиги наций УЕФА стало ясно, что сборная Грузии будет в четвертой корзине при жеребьевке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Перед ноябрьскими матчами сборная Грузии фактически гарантировала себе место в четвертой корзине среди европейских команд. Однако неудачи в трех последних играх (поражение от Северной Македонии (0:1) и Армении (1:2), а также ничья с Эстонией (0:0) заметно пошатнули позиции нашей команды. В рейтинге сборную Грузии обошли Израиль и Беларусь.

За сохранение места в четвертой корзине сборная Грузии, в какой-то степени, должна благодарить Люксембург, который также неудачно провел матчи в ноябре. В этом месяце "Красные львы" проиграли Австрии (0:3) и Кипру (1:2), а завершили Лигу наций УЕФА нулевой ничьей с Азербайджаном. На данный момент у сборной Грузии 1274 очка в рейтинге ФИФА, а у Люксембурга – 1235.

Вот как выглядят корзины жеребьевки ЧМ-2022:

Корзина #1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды

Корзина #2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина #3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина #4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Корзина #5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина #6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Жеребьевка отборочного цикла чемпионата мира 2022 года состоится 7 декабря, а квалификационный турнир стартует в марте 2021 года и завершится в ноябре.