19:21 20 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8971
  • 100 RUB4.3109
  • USD3.2948
Поиск
LIVE:
Морис Квителашвили (Грузия)

Грузинский фигурист лидирует на Гран-При России после короткой программы

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Успехи грузинских фигуристов в мире (30)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/14/250112210.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201120/250112269/Gruzinskiy-figurist-lidiruet-na-Gran-Pri-Rossii-posle-korotkoy-programmy.html

Квителашвили набрал 99,56 балла (55,91 за технику и 43,65 за компоненты) и на 3,3 очка опережает занимающего второе место Петра Гуменника (96,26) из России

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили лидирует после короткой программы на Гран-При России, проходящем в эти дни в Москве.

Квителашвили набрал 99,56 балла (55,91 за технику и 43,65 за компоненты) и на 3,3 очка опережает занимающего второе место Петра Гуменника (96,26) из России. На третьем месте еще один представитель России – Михаил Коляда (93,34).

"Доволен сегодняшним выступлением, мы очень долго к нему готовились. Наконец-то появилась возможность выступить и показать себя. Очень рад, что все сложилось в короткой программе. Надеюсь, завтра тоже получится все задуманное", - так прокомментировал свой успех Квителашвили изданию championat.com

Стоит отметить, что в первой десятке после короткой программы у мужчин только двое не представляют Россию. Это Морис Квителашвили и Владимир Литвинцев (Азербайджан).

Произвольную программу на Гран-При России мужчины представят 21 ноября.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе принял решение провести серию Гран-при с ограничениями. В соревнованиях смогут принять участие три категории фигуристов: спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов; спортсмены, которые в них тренируются; фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии.

Темы:
Успехи грузинских фигуристов в мире (30)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео
Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться