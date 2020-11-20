Грузинский фигурист лидирует на Гран-При России после короткой программы

Квителашвили набрал 99,56 балла (55,91 за технику и 43,65 за компоненты) и на 3,3 очка опережает занимающего второе место Петра Гуменника (96,26) из России

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили лидирует после короткой программы на Гран-При России, проходящем в эти дни в Москве.

Квителашвили набрал 99,56 балла (55,91 за технику и 43,65 за компоненты) и на 3,3 очка опережает занимающего второе место Петра Гуменника (96,26) из России. На третьем месте еще один представитель России – Михаил Коляда (93,34).

"Доволен сегодняшним выступлением, мы очень долго к нему готовились. Наконец-то появилась возможность выступить и показать себя. Очень рад, что все сложилось в короткой программе. Надеюсь, завтра тоже получится все задуманное", - так прокомментировал свой успех Квителашвили изданию championat.com

Стоит отметить, что в первой десятке после короткой программы у мужчин только двое не представляют Россию. Это Морис Квителашвили и Владимир Литвинцев (Азербайджан).

Произвольную программу на Гран-При России мужчины представят 21 ноября.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе принял решение провести серию Гран-при с ограничениями. В соревнованиях смогут принять участие три категории фигуристов: спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов; спортсмены, которые в них тренируются; фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии.