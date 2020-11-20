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Грузинский сумоист Леван Горгодзе (Тотиносин)

Грузинский сумоист выиграл – до цели осталась одна победа

© photo: AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (114)
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Sputnik Грузия
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После этой победы у Тотиносина вновь положительный баланс побед и поражений – в семи схватках грузин победил, а в шести уступил

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал седьмую победу на ноябрьском басё, проходящем в эти дни в Токио.

В 13 соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, победил третьего маэгасиру Запада – Окиноуми. Грузин получил левосторонний захват хидари-уватэ и вытеснил своего соперника за соломенную окантовку, получив седьмой белый шар.

После этой победы у Тотиносина вновь положительный баланс побед и поражений – в семи схватках грузин победил, а в шести уступил. Для того чтобы завершить турнир с итоговым положительным балансом, Горгадзе необходимо выиграть один из двух оставшихся поединков. Это автоматически повлечет за собой улучшение рейтинга.

В 14 день турнира Тотиносин сразится с 12 маэгасирой Запада – Кайсэйем. Счет личных встреч 12:8 в пользу нашего спортсмена.

Лидером текущего басё, которое завершится 22 ноября, по-прежнему остается озэки Такакэйсэ. На счету японского сумоиста 12 побед при одном поражении.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (114)


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