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Игроки ФК Краснодар радуются забитому мячу

"Краснодар" - "Тамбов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Andrey Shramko
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (980)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201120/250113962/Krasnodar---Tambov-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами "Краснодар" и "Тамбов"

После паузы, связанной с играми сборных, возобновляются национальные чемпионаты по футболу. Россия – не исключение. Кстати, в ближайшие выходные будет пройден экватор РПЛ – команды проведут XV тур и стартует он матчем между "Краснодаром" и "Тамбовом".

"Быки" играют на два фронта – в Лиге чемпионов УЕФА и в РПЛ. Пока проблемы есть в обоих турнирах. На европейской арене подопечные Мусаева начали вроде неплохо, сыграв вничью 1:1 с французским "Ренном". Но после этого получили четыре безответных мяча от "Челси" (0:4) и просто ужасно сыграли против Севильи на выезде – вели 2:1, играли в большинстве, но умудрились растранжирить преимущество и в итоге проиграли 2:3.

Игрок ФК Краснодар Тонни де Вильена. Лига чемпионов. Матч Краснодар — ПАОК
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Игрок ФК "Краснодар" Тонни де Вильена. Лига чемпионов. Матч "Краснодар" — ПАОК

Еще хуже дела обстоят в национальном чемпионате, где "быки" потерпели три поражения подряд – от "Спартака" (1:3), "Ахмата" (0:2) и "Зенита" (1:3). Эти результаты отбросили "Краснодар" на 10 место. Как-то непривычно это говорить, но от зоны вылета команду отделяют всего шесть очков. Понятно, что никуда "Краснодар" не вылетит, но сам факт.

"Тамбов" своей игрой тоже не блещет. Правда, если "Краснодар" все три последних матча в РПЛ проиграл, то "волки" все же смогли заработать одно очко, сыграв вничью с "Уралом" (0:0). Но это был лишь лучик надежды, который погас в двух последовавших тура. Сначала подопечные Первушина проиграли "Динамо" (1:2), а затем уступили "Ахмату" 0:1. Обе игры для "Тамбова" были домашними.

Игрок Тамбова Георгий Мелкадзе
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Игрок "Тамбова" Георгий Мелкадзе

Как мне кажется, "Краснодару" нужно переключаться на внутренний чемпионат. Слабо верится, что "быки" сумеют зацепиться даже за третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы УЕФА. А если совсем уж перестать заниматься локальными делами, то без еврокубков можно остаться и на следующий сезон. Поэтому я предположу, что в предстоящей игре "Краснодар" уверенно победит и в матче будет забито достаточное количество голов. В конце концов "быки" должны показать своим болельщикам, что они снова в деле.

Ставка: "Краснодар" победит и в матче будет забито больше 2.5 мячей за 2,07.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (980)
Теги:
клуб "Краснодар", Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол


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