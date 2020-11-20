Грузинский дзюдоист завоевал золотую медаль чемпионата Европы

В заключительный день чемпионата Европы сборная Грузии будет представлена четырьмя дзюдоистами в трех весовых категориях

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Праге.

В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Григалашвили взял верх над Ивайло Ивановым из Болгарии. Стоит отметить, что в полуфинале грузинский дзюдоист победил прошлогоднего чемпиона континентального первенства и лидера мирового рейтинга бельгийца Маттиаса Кассе.

Для 20-летнего Григалашвили эта медаль стала первой на чемпионатах Европы среди взрослых дзюдоистов. До этого в активе грузинского спортсмена были победы на молодежном и юниорском континентальном первенстве.

В этой же весовой категории бронзовую медаль завоевал Лука Майсурадзе. В поединке за третье место наш дзюдоист победил Франка Де Витта из Нидерландов.

Еще одну медаль высшей пробы для сборной Грузии мог завоевать Лаша Шавдатуашвили. Однако Олимпийский чемпион Лондона (2012) и бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро (2016) довольствовался серебром.

В финале соревнований в весовой категории до 73 кг Шавдатуашвили уступил представителю Молдовы Виктору Стерпу.

В заключительный день чемпионата Европы сборная Грузии будет представлена четырьмя дзюдоистами в трех весовых категориях: Бека Гвиниашвили (-90 кг), Варлам Липартелиани (-100 кг), Леван Матиашвили и Гурам Тушишвили (+100 кг).