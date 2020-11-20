23:32 20 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8971
  • 100 RUB4.3109
  • USD3.2948
Поиск
Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили

Грузинский дзюдоист завоевал золотую медаль чемпионата Европы

Photo: Georgian Judo Federation / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (115)
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201120/250115132/Gruzinskiy-dzyudoist-zavoeval-zolotuyu-medal-chempionata-Evropy.html

В заключительный день чемпионата Европы сборная Грузии будет представлена четырьмя дзюдоистами в трех весовых категориях

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Праге.

В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Григалашвили взял верх над Ивайло Ивановым из Болгарии. Стоит отметить, что в полуфинале грузинский дзюдоист победил прошлогоднего чемпиона континентального первенства и лидера мирового рейтинга бельгийца Маттиаса Кассе.

Дзюдоист Тато Григалашвили
photo: Georgian Judo Federation / FB
Золото! Юные грузинские дзюдоисты одержали победу на чемпионате Европы

Для 20-летнего Григалашвили эта медаль стала первой на чемпионатах Европы среди взрослых дзюдоистов. До этого в активе грузинского спортсмена были победы на молодежном и юниорском континентальном первенстве.

В этой же весовой категории бронзовую медаль завоевал Лука Майсурадзе. В поединке за третье место наш дзюдоист победил Франка Де Витта из Нидерландов.

Еще одну медаль высшей пробы для сборной Грузии мог завоевать Лаша Шавдатуашвили. Однако Олимпийский чемпион Лондона (2012) и бронзовый призер Игр в Рио-де-Жанейро (2016) довольствовался серебром.

Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе на юниорском чемпионате Европы
photo: Georgian Judo Federation / FB
Грузинский дзюдоист выиграл юниорский чемпионат Европы

В финале соревнований в весовой категории до 73 кг Шавдатуашвили уступил представителю Молдовы Виктору Стерпу.

В заключительный день чемпионата Европы сборная Грузии будет представлена четырьмя дзюдоистами в трех весовых категориях: Бека Гвиниашвили (-90 кг), Варлам Липартелиани (-100 кг), Леван Матиашвили и Гурам Тушишвили (+100 кг).

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (115)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
ДТП в центре Тбилиси: в дождливую погоду на набережной разбились две машины - видео
ДТП в центре Тбилиси: в дождливую погоду на набережной разбились две машины - видео
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться