"Локомотив" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Московский "Локомотив" пока лучше всех из российских клубов выступает в Лиге чемпионов УЕФА. "Железнодорожники" сыграли вничью 2:2 с крепким "Зальцбургом", очень достойно смотрелись в матче против "Баварии" (1:2) и сумели сдержать натиск мадридского "Атлетико", не позволив "матрасникам" победить (1:1).

Но, как и у "Краснодара", выступления на два фронта негативным образом сказались на московском клубе. В чемпионате России "Локомотив" терпит поражение в трех турах кряду. Сначала подопечные Николича получили пощечину от худшей на тот момент команды РПЛ – "Ротора", проиграв дома 1:2. Затем последовал неудачный выезд в Сочи (1:2) и апофеозом неудач стала игра против "Динамо", в которой "Локо" не только проиграл 1:5, но и потерял двух игроков – Райковича и Гилерме, получивших красные карточки.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Футбол. Лига чемпионов. Матч "Локомотив" – "Бавария"

Что касается тульского "Арсенала", то по сравнению с прошлым сезоном "канониры" выглядят слишком блекло. После почти половины чемпионата команда располагается на одну строчку выше зоны вылета. Вряд ли подопечным Парфенова угрожает прямой вылет в ФНЛ, но если ничего не менять, "оружейники" могут завязнуть в стыках, а это, как вы сами понимаете, достаточно рискованно.

В трех последних турах "Арсенал" набрал всего одно очко, сыграв вничью с "Ротором" 1:1. А вот в играх с более серьезными соперниками туляки потерпели полное фиаско – от ЦСКА получили пять мячей (1:5), а от "Рубина" – три (1:3).

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko Футбол. РПЛ. Матч "Динамо" — "Арсенал"

Думаю, "Локомотиву" будет очень непросто в предстоящей игре. Два футболиста основы дисквалифицированы, почти вся линия полузащиты играла за свои национальные сборные, что явно не добавит им свежести. Без усталости сыграют лишь форварды – Смолов и Зе Луиш. Все это я к тому, что "Арсенал" хоть и не набирает очков, но регулярно забивает. "Канониры" не уходили с поля без забитого мяча в 12 из 14 матчей РПЛ. При этом их серия насчитывает уже 11 матчей подряд. Учитывая "несвежесть" хозяев, предположу, что и в Москве "Арсеналу" удастся забить.

Ставка: "Арсенал" забьет за 1,72.