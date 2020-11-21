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Футбол. РПЛ. Матч Арсенал — Спартак

"Локомотив" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (981)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201121/250115922/Lokomotiv---Arsenal-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами "Локомотив" и "Арсенал"

Московский "Локомотив" пока лучше всех из российских клубов выступает в Лиге чемпионов УЕФА. "Железнодорожники" сыграли вничью 2:2 с крепким "Зальцбургом", очень достойно смотрелись в матче против "Баварии" (1:2) и сумели сдержать натиск мадридского "Атлетико", не позволив "матрасникам" победить (1:1).

Но, как и у "Краснодара", выступления на два фронта негативным образом сказались на московском клубе. В чемпионате России "Локомотив" терпит поражение в трех турах кряду. Сначала подопечные Николича получили пощечину от худшей на тот момент команды РПЛ – "Ротора", проиграв дома 1:2. Затем последовал неудачный выезд в Сочи (1:2) и апофеозом неудач стала игра против "Динамо", в которой "Локо" не только проиграл 1:5, но и потерял двух игроков – Райковича и Гилерме, получивших красные карточки.

Футбол. Лига чемпионов. Матч Локомотив – Бавария
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Футбол. Лига чемпионов. Матч "Локомотив" – "Бавария"

Что касается тульского "Арсенала", то по сравнению с прошлым сезоном "канониры" выглядят слишком блекло. После почти половины чемпионата команда располагается на одну строчку выше зоны вылета. Вряд ли подопечным Парфенова угрожает прямой вылет в ФНЛ, но если ничего не менять, "оружейники" могут завязнуть в стыках, а это, как вы сами понимаете, достаточно рискованно.

В трех последних турах "Арсенал" набрал всего одно очко, сыграв вничью с "Ротором" 1:1. А вот в играх с более серьезными соперниками туляки потерпели полное фиаско – от ЦСКА получили пять мячей (1:5), а от "Рубина" – три (1:3).

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Футбол. РПЛ. Матч "Динамо" — "Арсенал"

Думаю, "Локомотиву" будет очень непросто в предстоящей игре. Два футболиста основы дисквалифицированы, почти вся линия полузащиты играла за свои национальные сборные, что явно не добавит им свежести. Без усталости сыграют лишь форварды – Смолов и Зе Луиш. Все это я к тому, что "Арсенал" хоть и не набирает очков, но регулярно забивает. "Канониры" не уходили с поля без забитого мяча в 12 из 14 матчей РПЛ. При этом их серия насчитывает уже 11 матчей подряд. Учитывая "несвежесть" хозяев, предположу, что и в Москве "Арсеналу" удастся забить.

Ставка: "Арсенал" забьет за 1,72.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (981)
Теги:
ФК "Арсенал" Тула, ФК "Локомотив", Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол


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