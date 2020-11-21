Второй год подряд "Пахтакор" – чемпион Узбекистана под руководством Арвеладзе

В прошлом сезоне под руководством Арвеладзе "Пахтакор" не только стал чемпионом страны, но и выиграл Кубок Узбекистана и Кубок Лиги

ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" под руководством грузинского специалиста Шота Арвеладзе второй год подряд стал чемпионом Узбекистана по футболу.

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В XXIII туре национальной "Суперлиги" "Пахтакор" обыграл "Коканд" 2:1 и за три тура до окончания национального первенства оформил чемпионство. На данный момент у столичного клуба 59 очков, а у ближайшего преследователя "Насафа" – 46.

"Во второй раз подряд "Пахтакор" – чемпион "Суперлиги". Я горжусь своей командой и этим достижением. Я думаю, что "Пахтакор" не только сильнейший клуб в Узбекистане, но и один из лучших во всем регионе. Я благодарю свою команду и всех, кто был рядом со мной. Спасибо за вашу поддержку и веру в наши силы. Думаю, не только болельщики "Пахтакора" должны гордиться своей командой, но и весь Узбекистан", – написал Арвеладзе на своей странице в соцсети Facebook.

В прошлом сезоне под руководством Арвеладзе "Пахтакор" не только стал чемпионом страны, но и выиграл Кубок Узбекистана и Кубок Лиги.

Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году Арвеладзе отправился в самостоятельное плавание, перебравшись в Турцию. Там, в период с 2010 по 2015 года грузинский специалист работал с тремя клубами: "Кайсериспор", "Касымпаша" и "Трабзонспор". Следующим этапом в карьере Арвеладзе стал "Маккаби" из Тель-Авива, после которого в 2017 году он возглавил "Пахтакор".