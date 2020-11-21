Грузинские дзюдоисты завершили чемпионат Европы с тремя бронзовыми медалями

Таким образом, на нынешнем континентальном первенстве грузинские дзюдоисты завоевали шесть медалей: одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых

ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали три бронзовые медали в заключительный день чемпионата Европы в Праге.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Бека Гвиниашвили (-90 кг), Гурам Тушишвили и Леван Матиашвили (оба +100 кг).

Еще одну бронзу для Грузии мог завоевать капитан сборной Варлам Липартелиани, но в схватке за третье место в весовой категории до 100 кг Липо уступил Хорхе Фонске из Португалии.

Таким образом, на нынешнем континентальном первенстве грузинские дзюдоисты завоевали шесть медалей: одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых. В первый день турнира чемпионом стал Тато Григалашвили (-81 кг), титул вице-чемпиона у Лаши Шавдатуашвили (-73 кг), а Лука Майсурадзе (-81 кг) завоевал бронзовую награду.

Этот результат позволил сборной Грузии занять второе место в общекомандном медальном зачете. Победителем стала команда России, дзюдоисты которой завоевали шесть медалей (3-3-0). Замкнула тройку лидеров сборная Израиля, на счету которой одно золото и одно серебро.