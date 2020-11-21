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Дзюдоист Леван Матиашвили на чемпионат Европы

Грузинские дзюдоисты завершили чемпионат Европы с тремя бронзовыми медалями

photo: Georgian Judo Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (117)
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Sputnik Грузия
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Таким образом, на нынешнем континентальном первенстве грузинские дзюдоисты завоевали шесть медалей: одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых

ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали три бронзовые медали в заключительный день чемпионата Европы в Праге.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Бека Гвиниашвили (-90 кг), Гурам Тушишвили и Леван Матиашвили (оба +100 кг).

Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили
Photo: Georgian Judo Federation / FB
Грузинский дзюдоист завоевал золотую медаль чемпионата Европы

Еще одну бронзу для Грузии мог завоевать капитан сборной Варлам Липартелиани, но в схватке за третье место в весовой категории до 100 кг Липо уступил Хорхе Фонске из Португалии.

Таким образом, на нынешнем континентальном первенстве грузинские дзюдоисты завоевали шесть медалей: одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых. В первый день турнира чемпионом стал Тато Григалашвили (-81 кг), титул вице-чемпиона у Лаши Шавдатуашвили (-73 кг), а Лука Майсурадзе (-81 кг) завоевал бронзовую награду.

Этот результат позволил сборной Грузии занять второе место в общекомандном медальном зачете. Победителем стала команда России, дзюдоисты которой завоевали шесть медалей (3-3-0). Замкнула тройку лидеров сборная Израиля, на счету которой одно золото и одно серебро.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (117)
Теги:
спорт, Чемпионат Европы по дзюдо


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