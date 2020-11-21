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Морис Квителашвили выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Грузинский фигурист занял второе место на Гран-при России

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Успехи грузинских фигуристов в мире (30)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201121/250128286/Gruzinskiy-figurist-zanyal-vtoroe-mesto-na-Gran-pri-Rossii.html

Квителашвили мог претендовать на более высокие оценки, так как его программа была достаточно сложной, если бы не досадное падение во время исполнения четверного тулупа

ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял второе место в соревнованиях мужчин-одиночников на Гран-при России, которое проходит в Москве.

По итогам двух прокатов – короткой и произвольной программ – воспитанник Этери Тутберидзе получил от судей 275,80 балла. Победителю Гран-при – Михаилу Коляде (Россия), грузинский фигурист уступил 6,09 балла. Третье место на турнире досталось еще одному россиянину – Петру Гуменнику (268,47 балла).

Квителашвили мог претендовать на более высокие оценки, так как его программа была достаточно сложной, если бы не досадное падение во время исполнения четверного тулупа.

В феврале этого года Квителашвили стал бронзовым призером чемпионата Европы в австрийском Граце. Для грузинского фигуриста этот результат является лучшим за время выступления на континентальных первенствах.

Темы:
Успехи грузинских фигуристов в мире (30)
Теги:
Москва, Морис Квителашвили, Фигурное катание


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