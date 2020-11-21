Грузинский фигурист занял второе место на Гран-при России

Квителашвили мог претендовать на более высокие оценки, так как его программа была достаточно сложной, если бы не досадное падение во время исполнения четверного тулупа

ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял второе место в соревнованиях мужчин-одиночников на Гран-при России, которое проходит в Москве.

По итогам двух прокатов – короткой и произвольной программ – воспитанник Этери Тутберидзе получил от судей 275,80 балла. Победителю Гран-при – Михаилу Коляде (Россия), грузинский фигурист уступил 6,09 балла. Третье место на турнире досталось еще одному россиянину – Петру Гуменнику (268,47 балла).

Квителашвили мог претендовать на более высокие оценки, так как его программа была достаточно сложной, если бы не досадное падение во время исполнения четверного тулупа.

В феврале этого года Квителашвили стал бронзовым призером чемпионата Европы в австрийском Граце. Для грузинского фигуриста этот результат является лучшим за время выступления на континентальных первенствах.