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Сборная Грузия по регби

Сборная Грузии по регби проиграла Уэльсу на Осеннем Кубке Наций

photo: Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (152)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201122/250129640/Sbornaya-Gruzii-po-regbi-proigrala-Uelsu-na-Osennem-Kubke-Natsiy.html

Заключительный матч в группе грузинские регбисты проведут 29 ноября в Дублине против сборной Ирландии

ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Национальная команда Грузии по регби уступила сборной Уэльса 0:18 на Осеннем Кубке Наций. Матч состоялся в городе Лланелли на стадионе "Парк Y Скарлетс".

На счету победителей две удачные попытки, два штрафных удара и одна реализация.

Стоит отметить, что в концовке первого тайма грузинские регбисты имели отличную возможность набрать первые очки на турнире. Однако Тедо Абжандадзе промахнулся со штрафного удара.

Матч по регби между сборными Грузии и Англии на Осеннем Кубке Наций
photo: Georgian Rugby / FB
Сборная Грузии по регби всухую уступила Англии на Осеннем Кубке Наций

В первом матче на Осеннем Кубке Наций, который состоялся 14 ноября, сборная Грузии уступила Англии со счетом 0:40.

Заключительный матч в группе "А" грузинские регбисты проведут 29 ноября в Дублине против сборной Ирландии, которая в своей первой игре обыграла Уэльс (32:9), а во второй встрече уступила англичанам (7:18).

Осенний Кубок Наций – это новый турнир, проходящий под патронажем Кубка Шести Наций. Он призван заменить национальным сборным тест-матчи, которые были отменены из-за пандемии COVID-19. Помимо участников Кубка Шести Наций (Англии, Шотландии, Ирландии, Уэльса, Италии и Франции), на турнир были приглашены сборные Фиджи и Японии. Однако из-за эпидемии коронавируса японская команда отказалась от участия в соревнованиях, и вместо нее была приглашена сборная Грузии.

Темы:
Новости грузинского регби (152)
Теги:
Сборная Грузии по регби, регби


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