Сборная Грузии по регби проиграла Уэльсу на Осеннем Кубке Наций

Заключительный матч в группе грузинские регбисты проведут 29 ноября в Дублине против сборной Ирландии

ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Национальная команда Грузии по регби уступила сборной Уэльса 0:18 на Осеннем Кубке Наций. Матч состоялся в городе Лланелли на стадионе "Парк Y Скарлетс".

На счету победителей две удачные попытки, два штрафных удара и одна реализация.

Стоит отметить, что в концовке первого тайма грузинские регбисты имели отличную возможность набрать первые очки на турнире. Однако Тедо Абжандадзе промахнулся со штрафного удара.

В первом матче на Осеннем Кубке Наций, который состоялся 14 ноября, сборная Грузии уступила Англии со счетом 0:40.

Заключительный матч в группе "А" грузинские регбисты проведут 29 ноября в Дублине против сборной Ирландии, которая в своей первой игре обыграла Уэльс (32:9), а во второй встрече уступила англичанам (7:18).

Осенний Кубок Наций – это новый турнир, проходящий под патронажем Кубка Шести Наций. Он призван заменить национальным сборным тест-матчи, которые были отменены из-за пандемии COVID-19. Помимо участников Кубка Шести Наций (Англии, Шотландии, Ирландии, Уэльса, Италии и Франции), на турнир были приглашены сборные Фиджи и Японии. Однако из-за эпидемии коронавируса японская команда отказалась от участия в соревнованиях, и вместо нее была приглашена сборная Грузии.