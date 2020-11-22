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Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Грузинский сумоист завершил ноябрьское басё с положительным балансом

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (118)
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Sputnik Грузия
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Положительный баланс на Кубке Императора означает, что в обновленном рейтинге Тотиносина ожидает значительное улучшение позиции

ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, завершил ноябрьское басё с положительным балансом, одержав девять побед и потерпев шесть поражений.

В заключительный соревновательный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, подмял под себя сэкивакэ Таканосё и одержал девятую победу на басё.

Положительный баланс на Кубке Императора означает, что в обновленном рейтинге, который будет опубликован 24 декабря, Тотиносина ожидает значительное улучшение позиции.

Что касается ноябрьского басё, то его победителем стал озэки Такакэйсэ, победив в дополнительном суперфинальном поединке комусуби Тэрунофудзи.

Следующий турнир на Кубок Императора пройдет в Токио с 10 по 24 января следующего года.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (118)


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