Грузинский сумоист завершил ноябрьское басё с положительным балансом

Положительный баланс на Кубке Императора означает, что в обновленном рейтинге Тотиносина ожидает значительное улучшение позиции

ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, завершил ноябрьское басё с положительным балансом, одержав девять побед и потерпев шесть поражений.

В заключительный соревновательный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, подмял под себя сэкивакэ Таканосё и одержал девятую победу на басё.

Положительный баланс на Кубке Императора означает, что в обновленном рейтинге, который будет опубликован 24 декабря, Тотиносина ожидает значительное улучшение позиции.

Что касается ноябрьского басё, то его победителем стал озэки Такакэйсэ, победив в дополнительном суперфинальном поединке комусуби Тэрунофудзи.

Следующий турнир на Кубок Императора пройдет в Токио с 10 по 24 января следующего года.