"Уфа" – "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Противостояние между "Уфой" и "Химками" будет завершать программу XV тура чемпионата России по футболу. Это матч команд, находящихся в самом низу турнирной таблицы, поэтому исход встречи будет иметь колоссальное стратегическое значение. Особенно для "Уфы".

На данный момент башкирский клуб – слабейшее звено в РПЛ. В 14 матчах "горожане" набрали всего семь очков – одна победа и четыре ничьи. От зоны стыковых матчей, а именно от "Химок", "Уфу" отделяют пять баллов. Понятно, что поражение от прямого конкурента может поставить крест на попытках команды Рашида Рахимова спасти клуб от вылета в ФНЛ. Хотя, может я и погорячился, все таки половина чемпионата еще впереди.

В прошлом туре "Уфа" сыграла вничью с "Сочи" (1:1) и, наконец, прервала серию из трех поражений подряд – от "Локомотива" (0:1), "Ахмата" (1:3) и "Урала" (1:2). Несмотря на два забитых гола, в проигранных матчах футболисты "Уфы" нанесли всего пять (!) ударов в створ ворот соперников. Это худший показатель в премьер-лиге.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Игрок ФК "Уфа" Джемал Табидзе

У "Химок" дела обстоят значительно лучше. В двух из трех последних матчах РПЛ "красно-черные" выиграли. Сначала подопечные Игоря Черевченко разобрались с "Ростовом" (2:0), а потом с таким же счетом взяли верх над "Рубином". Посередине уложилось поражение от "Зенита" и тоже 0:2.

Стоит отметить, что в последнее время заметно улучшилась игра Резиуана Мирзова, который забил три гола в шести матчах. Это больше, чем за два сезона в "Спартаке". Оживился и Денис Глушаков, забив в прошлом туре свой первый гол за "Химки".

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Футбол. РПЛ. Матч "Локомотив" — "Химки"

В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам. Победа "Уфы" оценивается коэффициентом 2,7 (против 2,9 у "Химок"). Это вполне логично. Рахимов опытный специалист и должен понимать, что игра с прямым конкурентом за выживание – лучшее время начать набирать очки. Потом может быть поздно. Но, думаю, и в "Химках" прекрасно осознают серьезность матча в Уфе. Вряд ли гости станут отсиживаться на своей половине поля и наверняка сумеют забить команде с худшей обороной в РПЛ.

Ставка: обе команды забьют за 2,0.