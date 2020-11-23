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Футбол. РПЛ. Матч Химки — Ротор

"Уфа" – "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexey Maishev
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (984)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201123/250132534/Ufa---Khimki-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами "Уфа" - "Химки"

Противостояние между "Уфой" и "Химками" будет завершать программу XV тура чемпионата России по футболу. Это матч команд, находящихся в самом низу турнирной таблицы, поэтому исход встречи будет иметь колоссальное стратегическое значение. Особенно для "Уфы".

На данный момент башкирский клуб – слабейшее звено в РПЛ. В 14 матчах "горожане" набрали всего семь очков – одна победа и четыре ничьи. От зоны стыковых матчей, а именно от "Химок", "Уфу" отделяют пять баллов. Понятно, что поражение от прямого конкурента может поставить крест на попытках команды Рашида Рахимова спасти клуб от вылета в ФНЛ. Хотя, может я и погорячился, все таки половина чемпионата еще впереди.

В прошлом туре "Уфа" сыграла вничью с "Сочи" (1:1) и, наконец, прервала серию из трех поражений подряд – от "Локомотива" (0:1), "Ахмата" (1:3) и "Урала" (1:2). Несмотря на два забитых гола, в проигранных матчах футболисты "Уфы" нанесли всего пять (!) ударов в створ ворот соперников. Это худший показатель в премьер-лиге.

Игрок ФК Уфа Джемал Табидзе
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Игрок ФК "Уфа" Джемал Табидзе

У "Химок" дела обстоят значительно лучше. В двух из трех последних матчах РПЛ "красно-черные" выиграли. Сначала подопечные Игоря Черевченко разобрались с "Ростовом" (2:0), а потом с таким же счетом взяли верх над "Рубином". Посередине уложилось поражение от "Зенита" и тоже 0:2.

Стоит отметить, что в последнее время заметно улучшилась игра Резиуана Мирзова, который забил три гола в шести матчах. Это больше, чем за два сезона в "Спартаке". Оживился и Денис Глушаков, забив в прошлом туре свой первый гол за "Химки".

Футбол. РПЛ. Матч Локомотив — Химки
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Футбол. РПЛ. Матч "Локомотив" — "Химки"

В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам. Победа "Уфы" оценивается коэффициентом 2,7 (против 2,9 у "Химок"). Это вполне логично. Рахимов опытный специалист и должен понимать, что игра с прямым конкурентом за выживание – лучшее время начать набирать очки. Потом может быть поздно. Но, думаю, и в "Химках" прекрасно осознают серьезность матча в Уфе. Вряд ли гости станут отсиживаться на своей половине поля и наверняка сумеют забить команде с худшей обороной в РПЛ.

Ставка: обе команды забьют за 2,0.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (984)
Теги:
Клуб "Уфа", Чемпионат России по футболу, футбол, прогноз на футбольный матч


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