Финал Кубка Грузии по футболу перенесен из-за коронавируса

Изначально решающий матч за трофей имени Давида Кипиани должен был состояться 25 ноября, но у нескольких футболистов одной из команд подтвердился COVID-19

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Финал Кубка Грузии по футболу между "Самгурали" (Цкалтубо) и "Гагра" перенесен из-за коронавируса, говорится в сообщении на сайте ФФГ.

Изначально решающий матч за трофей имени Давида Кипиани должен был состояться 25 ноября. Однако у нескольких футболистов одной из команд (не уточняется какой), обнаружили коронавирус. В связи с этим в ФФГ приняли решение перенести финал Кубка страны на 4 декабря.

Финал Кубка Грузии состоится в Гори на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе.

Стоит отметить, что впервые в истории Кубка Грузии в финале встретятся клубы, представляющие вторую лигу грузинского чемпионата. Для "Самгурали" предстоящий финал будет вторым в истории клуба, а "Гагра" поборется за трофей в третий раз.

Прошлогодним победителем Кубка Грузии является тбилисский "Сабуртало".