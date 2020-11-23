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Футбол. Кубок Грузии. Гагра - Динамо Тбилиси

Финал Кубка Грузии по футболу перенесен из-за коронавируса

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201123/250135262/Final-Kubka-Gruzii-po-futbolu-perenesen-iz-za-koronavirusa.html

Изначально решающий матч за трофей имени Давида Кипиани должен был состояться 25 ноября, но у нескольких футболистов одной из команд подтвердился COVID-19

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Финал Кубка Грузии по футболу между "Самгурали" (Цкалтубо) и "Гагра" перенесен из-за коронавируса, говорится в сообщении на сайте ФФГ.

Сборная Грузии по футболу перед матчем с командой Эстонии
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
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Изначально решающий матч за трофей имени Давида Кипиани должен был состояться 25 ноября. Однако у нескольких футболистов одной из команд (не уточняется какой), обнаружили коронавирус. В связи с этим в ФФГ приняли решение перенести финал Кубка страны на 4 декабря.

Финал Кубка Грузии состоится в Гори на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе.

Стоит отметить, что впервые в истории Кубка Грузии в финале встретятся клубы, представляющие вторую лигу грузинского чемпионата. Для "Самгурали" предстоящий финал будет вторым в истории клуба, а "Гагра" поборется за трофей в третий раз.

Прошлогодним победителем Кубка Грузии является тбилисский "Сабуртало".



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