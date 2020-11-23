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Шота Арвеладзе

Руководство "Пахтакора" хочет сохранить Арвеладзе на посту главного тренера

photo : Shota Arveladze / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201123/250135731/Rukovodstvo-Pakhtakora-khochet-sokhranit-Arveladze-na-postu-glavnogo-trenera.html

На прошлой недеде "Пахтакор" под руководством Арвеладзе второй год подряд стал чемпионом Узбекистана

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Руководство ташкентского "Пахтакора" хочет продлить контракт с главным тренером команды – Шота Арвеладзе. Об этом сообщает издание zamin.uz

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Срок соглашения между грузинским специалистом и столичным клубом истекает в конце 2020 года. Однако руководство "Пахтакора" хочет сохранить Арвеладзе в команде и предложило ему новый контракт. В данный момент стороны ведут переговоры о продлении соглашения.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На прошлой недеде "Пахтакор" под руководством Арвеладзе второй год подряд стал чемпионом Узбекистана. В XXIII туре национальной "Суперлиги" столичный клуб обыграл "Коканд" (2:1) и за три тура до завершения чемпионата стал недосягаем для ближайшего преследователя.

В прошлом сезоне Арвеладзе привел "Пахтакор" к победе в чемпионате, Кубке Узбекистана и Кубке Лиги. Под руководством грузинского специалиста "Пахтакор" впервые в своей истории оформил "золотой требл".

Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году Арвеладзе отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпашой" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере грузинского стал израильский "Маккаби", после, в 2017 году, Арвеладзе возглавил "Пахтакор".



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