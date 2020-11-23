"Ренн" - "Челси": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

После трехнедельной паузы на европейские поля возвращается Лига чемпионов УЕФА. Второй круг турнира стартует матчами в группе "Е", где "Челси" и "Севилья" уверенно лидируют, а "Краснодар" и "Ренн" будут вести борьбу за третье место, дающее право участия в Лиге Европы УЕФА.

"Ренн" никогда не относился к грандам французского чемпионата, и у "красно-черных" нет опыта распределять силы на два фронта. В трех матчах ЛЧ французы набрали только одно очко, сыграв дома вничью 1:1 с "Краснодаром", после чего последовали выездные поражения от "Севильи" (0:1) и "Челси" (0:3).

Не складывается у подопечных Жюльена Стефана и в национальном чемпионате, где "Ренн" проиграл в трех из четырех последних матчах. Положительные эмоции команда получила только во встрече с "Брестом", где победила 2:1.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Игрок "Челси" Хаким Зиеш (справа)

"Челси" уже одной ногой в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы оформить выход в весеннюю стадию турнира официально, в предстоящем матче "аристократам" нужно победить. Но сомневаться не приходится – даже если этого не получится сделать, в двух оставшихся матчах групповой стадии лондонцы наберут необходимое количество очков.

Не давит на подопечных Френка Лэмпарда и ситуация в АПЛ, где "Челси" идет на третьем месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" всего на два пункта. Дважды сыграв вничью, "аристократы" исправили эту осечку, победив в трех последних матчах премьер-лиги: "Барнли" (3:0), "Шеффилд Юнайтед" (4:1) и в прошлом туре "Ньюкасл" (2:0).

Не приходится сомневаться, что "Челси" фаворит предстоящего противостояния. Победу гостей можно взять с коэффициентом 1,62. Но рисковать я не стану. Футболисты топ-клубов сейчас играют в безжалостном режиме – еврокубки, матчи национального чемпионата и игры за сборные. От физической усталости никуда не денешься, и в какой-то момент она может сказаться. Как я уже говорил, у "Челси" солидный очковый запас, так что даже ничья для команды Лэмпарда не станет трагедией.

На матч "Ренн" - "Челси" я предложу вам другую ставку. В пяти последних встречах лондонцы неизменно забивали в первых таймах. Не исключаю, что это произойдет и во Франции – гости забьют, а потом будут играть в эконом-режиме, отталкиваясь от счета.

Ставка: "Челси" забьет в первом тайме за 1,61.