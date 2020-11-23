23:00 23 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск

"Ренн" - "Челси": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (985)
95 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/17/250139394.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201123/250139953/Renn---Chelsi-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Ренн" и "Челси"

После трехнедельной паузы на европейские поля возвращается Лига чемпионов УЕФА. Второй круг турнира стартует матчами в группе "Е", где "Челси" и "Севилья" уверенно лидируют, а "Краснодар" и "Ренн" будут вести борьбу за третье место, дающее право участия в Лиге Европы УЕФА.

"Ренн" никогда не относился к грандам французского чемпионата, и у "красно-черных" нет опыта распределять силы на два фронта. В трех матчах ЛЧ французы набрали только одно очко, сыграв дома вничью 1:1 с "Краснодаром", после чего последовали выездные поражения от "Севильи" (0:1) и "Челси" (0:3).

Не складывается у подопечных Жюльена Стефана и в национальном чемпионате, где "Ренн" проиграл в трех из четырех последних матчах. Положительные эмоции команда получила только во встрече с "Брестом", где победила 2:1.

Игрок Челси Хаким Зиеш (справа)
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Игрок "Челси" Хаким Зиеш (справа)

"Челси" уже одной ногой в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы оформить выход в весеннюю стадию турнира официально, в предстоящем матче "аристократам" нужно победить. Но сомневаться не приходится – даже если этого не получится сделать, в двух оставшихся матчах групповой стадии лондонцы наберут необходимое количество очков.

Не давит на подопечных Френка Лэмпарда и ситуация в АПЛ, где "Челси" идет на третьем месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" всего на два пункта. Дважды сыграв вничью, "аристократы" исправили эту осечку, победив в трех последних матчах премьер-лиги: "Барнли" (3:0), "Шеффилд Юнайтед" (4:1) и в прошлом туре "Ньюкасл" (2:0).

Не приходится сомневаться, что "Челси" фаворит предстоящего противостояния. Победу гостей можно взять с коэффициентом 1,62. Но рисковать я не стану. Футболисты топ-клубов сейчас играют в безжалостном режиме – еврокубки, матчи национального чемпионата и игры за сборные. От физической усталости никуда не денешься, и в какой-то момент она может сказаться. Как я уже говорил, у "Челси" солидный очковый запас, так что даже ничья для команды Лэмпарда не станет трагедией.

На матч "Ренн" - "Челси" я предложу вам другую ставку. В пяти последних встречах лондонцы неизменно забивали в первых таймах. Не исключаю, что это произойдет и во Франции – гости забьют, а потом будут играть в эконом-режиме, отталкиваясь от счета.

Ставка: "Челси" забьет в первом тайме за 1,61.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (985)
Теги:
клуб "Челси", Лига чемпионов УЕФА, прогноз на футбольный матч, футбол


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Православные верующие отмечают праздник Гиоргоба в соборе Кашвети 23 ноября 2020 года
Как в Грузии отмечают "Гиоргоба" на фоне пандемии коронавируса - фото
В грузинском храме Москвы спустя 100 лет снова зазвонили колокола - видео
В грузинском храме в Москве спустя 100 лет вновь зазвонили колокола - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться