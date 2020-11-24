"Боруссия" Дортмунд – "Брюгге": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

После трех туров в группе "F" сразу три клуба имеют неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Это дортмундская "Боруссия", возглавляющая квартет (6 очков), римский "Лацио", идущий на втором месте (5 баллов) и бельгийский "Брюгге" (4 очка). Минимальные шансы на успех у "Зенита", который замыкает квартет.

Дортмундская "Боруссия" сейчас выглядит очень неплохо. После паузы на матчи национальных сборных "шмели" размялись на берлинской "Герте", победив на выезде со счетом 5:2. Матч стал (в очередной раз) бенефисом 20-летнего норвежского вундеркинда Эрлинга Холанда, оформившего покер. В семи играх "Бундеслиги" нападающий забил уже 10 (!) мячей. Всего "Боруссия" забила 20.

Отличная статистика у норвежца и в Лиги чемпионов. Холанд отличился в каждом из трех сыгранных матчей.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Футбол. Лига Европы. Матч "Краснодар" - "Боруссия" (Дортмунд)

"Брюгге", хоть и отстает от "Боруссии" всего на два очка, но, откровенно говоря, между клубами огромная пропасть. Находиться на первой строчке бельгийского чемпионата, обыгрывая "Кортрейк", "Остенде" и так далее, это одно. А бороться за первую строчку с "Боруссией" – это уже совсем другая история. Разницу в классе "шмели" наглядно продемонстрировали в прошлом туре ЛЧ, обыграв "Брюгге" на выезде 3:0. Все мячи были забиты уже к первому получасу игры.

© photo: Sputnik / Алексей Даничев Футбол. Лига чемпионов. Матч "Зенит" — "Брюгге"

Говорить о том, что "Боруссия" является фаворитом предстоящего противостояния, даже не приходится. Это очевидно. Но победа хозяев оценивается смешными 1,27. Я предлагаю немного усложнить эту ставку. Холанд находится в отличной форме и, думаю, не против продолжить свою результативную серию в ЛЧ. Поэтому я предложу вам вариант, при котором Холанд забьет, а "Боруссия" победит. Этот вариант смотрится вполне симпатичным.

Ставка: Холанд забьет и "Боруссия" победит за 1,65.