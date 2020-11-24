Темур Кецбая признан лучшим тренером Кипра в октябре

В октябре "Анортосис" провел в чемпионате Кипра четыре матча и во всех одержал победу, забив девять мячей

ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Темур Кецбая, возглавляющий "Анортосис" из Фамагусты, признан лучшим главным тренером чемпионата Кипра в октябре, говорится в сообщении команды.

В ходе голосования грузинский специалист набрал 42 балла и ближайшего преследователя (Яниса Петракиса), обошел на 20 пунктов. 13 главных тренеров клубов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Кипра, 12 отдали свои голоса Кецбая.

В октябре "Анортосис" провел в чемпионате Кипра четыре матча и во всех одержал победу, забив девять мячей и пропустив всего один гол.

После XI проведенных туров "Анортосис" набрал 23 очка и вместе с "Аполлоном" разделили первое место в турнирной таблице. Правда, у "Аполлона" есть одна игра в запасе.

Кецбая работает в "Анортосисе" с 2019 года. В прошлом сезоне, из-за пандемии COVID-19, чемпионат Кипра не был доигран и клуб из Фамагусты занял итоговое второе место.

Стоит также отметить, что костяк "Анортосиса" составляют футболисты сборной Грузии – Георгий Лория, Муртаз Даушвили, Торнике Окриашвили и Георгий Квилитая.