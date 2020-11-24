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Главный тренер кипрского футбольного клуба Анортосис Темур Кецбая

Темур Кецбая признан лучшим тренером Кипра в октябре

photo: Anorthosis Famagusta - Official / FB
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (176)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201124/250141552/Temur-Ketsbaya-priznan-luchshim-trenerom-Kipra-v-oktyabre.html

В октябре "Анортосис" провел в чемпионате Кипра четыре матча и во всех одержал победу, забив девять мячей

ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Темур Кецбая, возглавляющий "Анортосис" из Фамагусты, признан лучшим главным тренером чемпионата Кипра в октябре, говорится в сообщении команды.

В ходе голосования грузинский специалист набрал 42 балла и ближайшего преследователя (Яниса Петракиса), обошел на 20 пунктов. 13 главных тренеров клубов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Кипра, 12 отдали свои голоса Кецбая.

Вратарь ФК Анжи Георгий Лория
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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В октябре "Анортосис" провел в чемпионате Кипра четыре матча и во всех одержал победу, забив девять мячей и пропустив всего один гол.

После XI проведенных туров "Анортосис" набрал 23 очка и вместе с "Аполлоном" разделили первое место в турнирной таблице. Правда, у "Аполлона" есть одна игра в запасе.

Кецбая работает в "Анортосисе" с 2019 года. В прошлом сезоне, из-за пандемии COVID-19, чемпионат Кипра не был доигран и клуб из Фамагусты занял итоговое второе место.

Стоит также отметить, что костяк "Анортосиса" составляют футболисты сборной Грузии – Георгий Лория, Муртаз Даушвили, Торнике Окриашвили и Георгий Квилитая.

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (176)


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