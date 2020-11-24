21:37 24 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Боруссия Менхенгладбах

"Боруссия" Менхенгладбах – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Borussia Mönchengladbach / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (987)
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201124/250150214/Borussiya-Menkhengladbakh--Shakhter-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Боруссия" Менхенгладбах и "Шахтер"

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" идет по нисходящей. "Горняки" начали с выездной победы над мадридским "Реалом" (3:2), потом сдержали натиск миланского "Интера" (0:0) и "поплыли" во встрече с менхенгладбахской "Боруссией", проиграв дома 0:6.

И все же набранные четыре очка позволяют "Шахтеру" пребывать на втором месте в группе "В", опережая и "Реал", и "Интер". Другое дело, что после четвертого тура расстановка сил в этом квартете может претерпеть существенные изменения.

Перед ответным матчем с "Боруссией" украинский клуб лишился основного левого защитника – Виктора Корниенко, получившего небольшое повреждение. У "жеребят" потери куда серьезней. Сразу три футболиста основы не смогут помочь своим партнерам – Плеа, Бенсебайни и Хофманн. Кстати, Плеа в прошлом матче оформил хет-трик в ворота "Шахтера".

Стоит также отметить, что после неприличного разгрома "горняков" "Боруссия" достаточно невыразительно провела оба матча в национальном чемпионате. Сначала подопечные Марко Розе уступили "Байеру" в веселой перестрелке (3:4), а в прошлые выходные не смогли дома обыграть "Аугсбург", поделив очки (1:1).

Факт провала "Шахтера" в домашней игре против "Боруссии" очень сложно объяснить. Больше похоже на какое-то коллективное помутнение рассудка у футболистов. Мне кажется, в ответной игре ничего подобного не произойдет. Гости должны воспользоваться определенными кадровыми проблемами в составе "Боруссии", а также их нелучшими игровыми кондициями. Поэтому, я думаю, что мы вправе ожидать обмена голами в предстоящей игре. С трудом верится, что "горняки" в третий раз подряд останутся без забитого мяча.

Ставка: обе команды забьют за 1,6.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (987)
Теги:
прогноз на футбольный матч, Лига чемпионов УЕФА, футбол


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться