"Боруссия" Менхенгладбах – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" идет по нисходящей. "Горняки" начали с выездной победы над мадридским "Реалом" (3:2), потом сдержали натиск миланского "Интера" (0:0) и "поплыли" во встрече с менхенгладбахской "Боруссией", проиграв дома 0:6.

И все же набранные четыре очка позволяют "Шахтеру" пребывать на втором месте в группе "В", опережая и "Реал", и "Интер". Другое дело, что после четвертого тура расстановка сил в этом квартете может претерпеть существенные изменения.

Перед ответным матчем с "Боруссией" украинский клуб лишился основного левого защитника – Виктора Корниенко, получившего небольшое повреждение. У "жеребят" потери куда серьезней. Сразу три футболиста основы не смогут помочь своим партнерам – Плеа, Бенсебайни и Хофманн. Кстати, Плеа в прошлом матче оформил хет-трик в ворота "Шахтера".

Стоит также отметить, что после неприличного разгрома "горняков" "Боруссия" достаточно невыразительно провела оба матча в национальном чемпионате. Сначала подопечные Марко Розе уступили "Байеру" в веселой перестрелке (3:4), а в прошлые выходные не смогли дома обыграть "Аугсбург", поделив очки (1:1).

Факт провала "Шахтера" в домашней игре против "Боруссии" очень сложно объяснить. Больше похоже на какое-то коллективное помутнение рассудка у футболистов. Мне кажется, в ответной игре ничего подобного не произойдет. Гости должны воспользоваться определенными кадровыми проблемами в составе "Боруссии", а также их нелучшими игровыми кондициями. Поэтому, я думаю, что мы вправе ожидать обмена голами в предстоящей игре. С трудом верится, что "горняки" в третий раз подряд останутся без забитого мяча.

Ставка: обе команды забьют за 1,6.