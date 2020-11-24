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Женская сборная Грузии по футболу

Грузинский футбольный клуб "Ланчхути" сыграет в женской Лиге чемпионов

Фото: GFF
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (119)
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Sputnik Грузия
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В основную сетку женской Лиги чемпионов грузинский клуб пробился из квалификации, преодолев два раунда

ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Грузинский футбольный клуб "Ланчхути" в 1/16 финала женской Лиги чемпионов сыграет со шведским "Росенгардом". Жеребьевка турнира состоялась в швейцарском Ньоне.

Противостояние будет состоять из двух матчей – дома и на выезде. Первая игра пройдет 9 или 10 декабря, а ответная 15 или 16 числа. Где проведет первый матч "Ланчхути" - дома или на выезде, пока неизвестно.

В основную сетку женской Лиги чемпионов "Ланчхути" пробился из квалификации, преодолев два раунда. Сначала подопечные Георгия Чхаидзе обыграли "Окжетпес" из Казахстана со счетом 2:1, а затем взяли верх над румынским "Клужем" (1:0).

"Ланчхути" - первый грузинский клуб, как среди женщин, так и среди мужчин, который примет участие в основной сетке Лиги чемпионов.

Действующим победителем женской Лиги чемпионов является французский "Лион".

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (119)


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