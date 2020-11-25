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Футбол. Лига чемпионов. Матч Локомотив - Порту

"Марсель" - "Порту": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (989)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201125/250150195/Marsel---Portu-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Марсель" и "Порту"

Французский "Марсель" – слабейшее звено не только группы "С", но и всего нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Мало кто мог предположить, что в трех матчах "южане" ни только не наберут ни одного очка, но и не забьют ни одного гола.

Вряд ли Вилаш-Боаш и болельщики уже на что-то могут рассчитывать. "Манчестер Сити" и "Порту" значительно превосходят своих соперников в классе, и, наверняка, продолжат борьбу в плей-офф турнира. "Марселю" остается только бодаться с "Олимпиакосом" за третье место и выход в Лигу Европы УЕФА. Но и здесь французы смотрятся в роли аутсайдера. В первой игре между командами греки хоть и со скрипом, но все же победили "Марсель" 1:0.

Уступив "Сити" в первом туре 1:3, "Порту" стал собирать причитающиеся клубу очки. И "Олимпиакос" (2:0), и "Марсель" (3:0) "драконы" обыграли без видимых усилий, грамотно сыграв в атаке и предельно четко в обороне. В случае, если в предстоящей игре португальцы обыграют французский клуб, а "Сити" на выезде добьется победы над греками, то "Порту" уже на 99% обеспечит себе выход в весеннюю стадию турнира.

Я думаю, что "Марселю" пора расчехлять свои мортиры и начать действовать в атаке чуть агрессивней. "Южане" уже показали, что умеют пропускать. Теперь бы хотелось увидеть, как они забивают мячи в чужие ворота. Вряд ли им это уже поможет, но забить на родном и знаменитом "Велодроме" они должны. Не стоит от хозяев ждать града голов, но на один-два точных удара, как мне кажется, они должны сподобиться.

Ставка: "Марсель" забьет один или два гола за 1,66.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (989)
Теги:
Лига чемпионов УЕФА, прогноз на футбольный матч, футбол


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