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Футбол. РПЛ. Матч Краснодар — ЦСКА

ЦСКА – "Фейноорд": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

© photo: Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201125/250160838/TsSKA--Feynoord-prognoz-na-match-Ligi-Evropy-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами ЦСКА и "Фейноорд"

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. После трех проведенных туров в Лиге Европы УЕФА московский ЦСКА занимает последнее место в группе "К", но по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира. Правда, для этого нужно постараться прыгнуть выше головы и в домашнем матче обыграть нидерландский "Фейеноорд".

Три недели назад на выезде ЦСКА продержался против "Фейеноорда" первый тайм, а потом посыпался, пропустив за девять минут три мяча. "Армейцы" ответили лишь голом престижа. Теперь подопечным Виктора Гончаренко, чтобы рассчитывать на выход из группы, нужно брать реванш.

ЦСКА может и должен подходить к предстоящему противостоянию в хорошем настроении, так как "красно-синие" стали лучшей командой РПЛ по итогам первого круга. Даже несмотря на то обстоятельство, что в последнем туре чемпионата России "армейцы" не сумели дома переиграть "Сочи" (1:1).

Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Ростов
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Ростов"

Что касается "Фейеноорда", то именно после победы над ЦСКА клуб из Роттердама перебрался на третье место в квартете, сместив оттуда московскую команду. Вообще, стоит отметить, что "Фейеноорд" еще ни разу не проигрывал в нынешнем чемпионате Нидерландов – шесть побед при трех ничейных исходах.

При этом линия обороны "Фейеноорда" сильно хромает. Подопечные Дика Адвоката пропустили в семи из девяти встреч национального первенства. Не лучше дела и в Лиге Европы – в трех матчах в ворота "Фейеноорда" залетело пять мячей.

Игроки футбольного клуба Фейеноорд
© photo: AFP 2020 / PIETER STAM DE JONGE
Игроки футбольного клуба "Фейеноорд"

Если ЦСКА хочет сохранить шансы на выход из группы "армейцам" просто необходимо побеждать "Фейеноорд" в Москве. Справится или нет с поставленной задачей команда Гончаренко – сказать сложно. Но играть открыто и агрессивно они должны. Про забитые голы я просто умолчу, тем более что с обороной роттердамского клуба мы уже разобрались. Но далеко не факт, что сами хозяева сумеют сохранить свои ворота на замке. "Фейеноорд" тоже знает, как забивать. Поэтому предположу, что в Москве мы увидим обмен голами.

Ставка: обе команды забьют за 1,72.



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