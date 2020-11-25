На данный момент сборная Грузии возглавляет отборочную группу "Е", одержав в двух матчах две победы

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу провела первую тренировку в Финляндии, где 28 и 30 ноября сыграет два отборочных матча Евробаскета-2022.

Подопечные Ильяса Зуроса в первом матче встретятся со сборной Финляндии, а через два дня – с командой Швейцарии.

Для грузинских баскетболистов отборочные игры к Евробаскету-2022 являются чистой формальностью, так как на правах одной из принимающих сторон чемпионата Грузия автоматически квалифицировалась на континентальное первенство.

На данный момент сборная Грузии возглавляет отборочную группу "Е", одержав в двух матчах две победы – над Швейцарией 96:88 и Сербией 94:90.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в 2022 году в четырех странах: Грузии, Германии, Италии и Чехии.