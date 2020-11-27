Женская сборная Грузии по футболу проиграла Мальте в Тбилиси

В отборочной группе "В" женская сборная Грузии потерпела девятое поражение подряд и занимает последнее место в турнирной таблице

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила в Тбилиси команде Мальты 0:4 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года.

В первом тайме подопечные Левана Бажелидзе сумели продержаться полчаса, после пропустили два гола. На 34 минуте счет открыла Шона Заммит, а гол в раздевалку оформила Хейли Бугейя.

После перерыва островитянки очень активно начали игру и все те же Заммит (52) и Бугейя (58) установили окончательный счет в матче.

Стоит отметить, что за весь матч грузинские футболистки не нанесли ни одного удара в створ ворот соперниц.

В отборочной группе "В" женская сборная Грузии потерпела девятое поражение подряд и, вполне естественно, занимает последнее место в таблице. "Впечатляет" и разница забитых и пропущенных мячей наших футболисток – 3 забитых и 42 пропущенных.

Заключительный матч отбора ЕВРО-2022 женская сборная Грузии также проведет в Тбилиси. 1 декабря команда Бажелидзе примет сборную Боснии и Герцеговины.