11:43 27 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9466
  • 100 RUB4.3828
  • USD3.3137
Поиск
Женская сборная Грузии по футболу

Женская сборная Грузии по футболу проиграла Мальте в Тбилиси

photo: Georgian Football Federation
Спорт
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1b/250177489.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201127/250175687/Zhenskaya-sbornaya-Gruzii-po-futbolu-proigrala-Malte-v-Tbilisi.html

В отборочной группе "В" женская сборная Грузии потерпела девятое поражение подряд и занимает последнее место в турнирной таблице

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила в Тбилиси команде Мальты 0:4 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года.

В первом тайме подопечные Левана Бажелидзе сумели продержаться полчаса, после пропустили два гола. На 34 минуте счет открыла Шона Заммит, а гол в раздевалку оформила Хейли Бугейя.

Женская сборная Грузии по футболу
photo: GFF
Грузинский футбольный клуб "Ланчхути" сыграет в женской Лиге чемпионов

После перерыва островитянки очень активно начали игру и все те же Заммит (52) и Бугейя (58) установили окончательный счет в матче.

Стоит отметить, что за весь матч грузинские футболистки не нанесли ни одного удара в створ ворот соперниц.

В отборочной группе "В" женская сборная Грузии потерпела девятое поражение подряд и, вполне естественно, занимает последнее место в таблице. "Впечатляет" и разница забитых и пропущенных мячей наших футболисток – 3 забитых и 42 пропущенных.

Заключительный матч отбора ЕВРО-2022 женская сборная Грузии также проведет в Тбилиси. 1 декабря команда Бажелидзе примет сборную Боснии и Герцеговины.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Легенда футбола Диего Марадона в Кремле, 2017 год
Не стало легенды: на 61-м году жизни скончался футболист Диего Марадона
Лидер Движения для народа Анна Долидзе провела марш благодарности в честь своих избирателей
Лидер "Движения для народа" провела "марш благодарности" в честь своих избирателей
Как изменились цены в Грузии
Как изменились цены в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться