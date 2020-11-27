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Футбол. Лига чемпионов. Матч Краснодар – Севилья

"Химки" - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (991)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами "Химки" и "Краснодар"

На прошлых выходных "Химки" одержали стратегически важную победу над "Уфой" и впервые с начала чемпионата России выбрались из зоны стыковых матчей. При Игоре Черевченко "красно-черные" заметно прибавили, одержали три победы в четырех последних матчах и набрали уже 15 очков.

В предстоящем противостоянии с "Краснодаром" у "Химок" есть отличный шанс в очередной раз пополнить свой очковый багаж. Дело в том, что "Краснодар" уже распрощался с мечтой пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Это стало понятно после того, как "быки" уступили дома "Севилье" 1:2. Но подопечные Мусаева все еще могут просочиться в Лигу Европы УЕФА. Для этого в среду у себя дома им нужно обыгрывать "Ренн".

Футбол. РПЛ. Матч Химки — Ротор
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — "Ротор"

Если посмотреть на игру "Краснодара", то на поверхности физическая усталость футболистов. Полноценно играть на два фронта у "быков" не получается. Это сказывается и на выступлении команды в РПЛ. Лишь в прошлом туре "Краснодар" сумел прервать серию из трех поражений подряд, обыграв "Тамбов" с минимальным преимуществом 1:0. Подобные результаты привели к тому, что клуб находится уже на девятом месте в турнирной таблице, а ведь надо еще подумать и о попадании в еврокубки на следующий сезон.

Мне кажется, что для "Краснодара" сейчас важно хорошо сыграть против "Ренна" - ведь это последний шанс зацепиться за еврокубковую весну. Вполне возможно, что Мусаев даст дополнительный отдых лидерам команды. С другой стороны, совсем уж отмахиваться от РПЛ тоже опасно. Потом можно не успеть наверстать упущенное.

Игроки ФК Краснодар радуются забитому мячу
© photo: Sputnik / Andrey Shramko
Игроки ФК "Краснодар" радуются забитому мячу

"Химки" же будут настроены на матч очень агрессивно (в хорошем смысле слова). В первом круге "Краснодар" разгромил "черно-красных" 7:2. Такие поражения не забываются. Я почти уверен в том, что "Химки" забьют – при Черевченко очень хорошо стала работать линия атаки. Но я уверен и в том, что гости также сумеют отличиться. Как бы ни важен был матч с "Ренном", но и про РПЛ забывать "Краснодару" не стоит.

Ставка: обе команды забьют за 1,71.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (991)
Теги:
клуб "Краснодар", Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол


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