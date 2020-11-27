Бакуриани примет Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль

Все государственные учреждения полностью поддерживают проект EYOF Winter 2025 по продвижению зимних видов спорта и туризма в Грузии

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Грузинский курортный город Бакуриани в Самцхе-Джавахети официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года, решение было принято сегодня на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.

Как говорится в заявлении ОКГ, решение поддержали все делегаты прошедшего в онлайн-формате форума, которые посмотрели трехминутный презентационный видеоролик, представленный Олимпийским комитетом Грузии.

"Все началось с того, что 30 июля 2019 года на внеочередной сессии Исполкома Национального олимпийского комитета Грузии было принято решение подать официальную заявку в Европейский олимпийский комитет (ЕОК) на право проведения 17-го Зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года. Позже, в феврале 2020 года, в Грузию прибыла оценочная комиссия ЕОК, члены которой посетили Боржоми и Бакуриани", - говорится в заявлении.

В итоговом документе, подготовленном Комиссией, говорится, что "во время визита активное участие в процессе принимали руководители ОКГ в лице президента, вице-президентов и генерального секретаря, а все государственные учреждения полностью поддерживают проект EYOF Winter 2025 по продвижению зимних видов спорта и туризма в Грузии.

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С весны рабочая группа, созданная при Олимпийском комитете Грузии, находится в активном контакте с правительством Грузии, соответствующей службой EOC, а также федерациями зимних видов спорта и местными экспертам.

В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах прошли с 27 июля по 1 августа - велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.