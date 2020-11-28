"Ростов" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Завершать программу первого игрового дня XVI тура чемпионата России по футболу будет противостояние "Ростова" и московского "Динамо". Клубы соседствуют в турнирной таблице, расположившись на пятом и четвертом местах соответственно. Разделяет команды всего один балл.

"Ростов" пока очень нестабилен. Подопечные Валерия Карпина чередуют победы с поражениями и очень не любят играть вничью. Только в шестом и седьмом турах "Ростов" поделил очки с соперниками.

© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov Футбол. Кубок России. Матч "Ростов" - "Локомотив"

В прошлом туре "желто-синие" обыграли на выезде обескровленный "Рубин" 2:0 и к предстоящему матчу против "Динамо" должны подойди в отличном настроении. Тем более, что в составе команды нет травмированных игроков, и Карпин может выпустить на поле сильнейший состав.

Сандро Шварц явно сумел подобрать необходимые ключи к динамовцам. В четырех последних матчах "бело-голубые" три раза победили и только в прошлом туре поделили очки со "Спартаком" в столичном дерби (1:1). Что касается потерь, то в Ростове "Динамо" не сможет рассчитывать на травмированного Игбуна.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Болельщики "Динамо" перед началом матча

Честно говоря, не совсем понятно, почему букмекеры отдают предпочтение, пусть и небольшое, "Динамо". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,65 (против 2,95 у "Ростова"). Тем более, что "бело-голубые" не побеждали в Ростове с 2014 года. Более того, в четырех последних матчах динамовцы даже не смогли забить "Ростову". Однозначно можно сказать, что для столичного клуба это не самый лучший выезд. Поэтому рассчитывать на то, что гости сумеют разжиться тремя очками, я бы не стал. Матч может получиться как результативным, так и не очень, но в обоих случаях, думаю, "Ростов" не проиграет.

Ставка: "Ростов" не проиграет за 1,52.