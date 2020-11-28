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Футбол. РПЛ. Матч Сочи — Ростов

"Ростов" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Arthur Lebedev
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (992)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами "Ростов" и "Динамо" Москва

Завершать программу первого игрового дня XVI тура чемпионата России по футболу будет противостояние "Ростова" и московского "Динамо". Клубы соседствуют в турнирной таблице, расположившись на пятом и четвертом местах соответственно. Разделяет команды всего один балл.

"Ростов" пока очень нестабилен. Подопечные Валерия Карпина чередуют победы с поражениями и очень не любят играть вничью. Только в шестом и седьмом турах "Ростов" поделил очки с соперниками.

© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
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В прошлом туре "желто-синие" обыграли на выезде обескровленный "Рубин" 2:0 и к предстоящему матчу против "Динамо" должны подойди в отличном настроении. Тем более, что в составе команды нет травмированных игроков, и Карпин может выпустить на поле сильнейший состав.

Сандро Шварц явно сумел подобрать необходимые ключи к динамовцам. В четырех последних матчах "бело-голубые" три раза победили и только в прошлом туре поделили очки со "Спартаком" в столичном дерби (1:1). Что касается потерь, то в Ростове "Динамо" не сможет рассчитывать на травмированного Игбуна.

Болельщики Динамо перед началом матча
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Болельщики "Динамо" перед началом матча

Честно говоря, не совсем понятно, почему букмекеры отдают предпочтение, пусть и небольшое, "Динамо". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,65 (против 2,95 у "Ростова"). Тем более, что "бело-голубые" не побеждали в Ростове с 2014 года. Более того, в четырех последних матчах динамовцы даже не смогли забить "Ростову". Однозначно можно сказать, что для столичного клуба это не самый лучший выезд. Поэтому рассчитывать на то, что гости сумеют разжиться тремя очками, я бы не стал. Матч может получиться как результативным, так и не очень, но в обоих случаях, думаю, "Ростов" не проиграет.

Ставка: "Ростов" не проиграет за 1,52.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (992)
Теги:
клуб "Ростов", Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол


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