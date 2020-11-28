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Сборная Грузии по футболу перед матчем с командой Эстонии

Сборная Грузии по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (178)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201128/250187779/Sbornaya-Gruzii-po-futbolu-opustilas-v-reytinge-FIFA.html

За месяц сборная Грузии потеряла в футбольном рейтинге три позиции из-за серии поражений в Лиге наций УЕФА

ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА/Кока-Кола, опустившись с 86 на 89 позицию.

В активе сборной Грузии 1 267 очков и с этим показателем она располагается между Беларусью (1 269) и Замбией (1 266).

შოთა არველაძე
photo: Shota Arveladze / FB
Шота Арвеладзе не хочет быть главным тренером сборной Грузии по футболу

Регресс национальной команды связан с неудачными выступлениями в ноябре. Сборная Грузии проиграла Северной Македонии (0:1) в финале Лиги наций УЕФА, затем уступила Армении (1:2) на групповой стадии этого же турнира и завершила выступления нулевой ничьей с Эстонией.

После серии неудач сборная Грузии осталась без главного тренера. Словацкий специалист Владимир Вайсс, проработавший с командой почти пять лет, покинул свой пост после поражения от Армении.

Первая тройка лидеров рейтинга ФИФА/Кока-Кола не претерпела изменений. Сильнейшей сборной мира по-прежнему остается сборная Бельгии, в активе которой 1 780 очков. На втором месте Франция (1 755), а третья позиция у Бразилии (1 743).

Темы:
Сборная Грузии по футболу (178)
Теги:
рейтинг ФИФА/Кока-Кола, ФИФА, Сборная Грузии по футболу


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