Назван состав сборной Грузии по регби на матч с Ирландией

После встречи с Уэльсом, в которой сборная Грузии уступила 0:18, тренерский штаб "лелос" внес шесть изменений в стартовый состав

ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили определился со стартовым составом на матч против Ирландии, который состоится 29 ноября в Дублине на "Авива Стэдиум" в рамках Осеннего Кубка Наций.

После встречи с Уэльсом, в которой сборная Грузии уступила 0:18, тренерский штаб "лелос" внес шесть изменений в стартовый состав.

Состав сборной Грузии на матч против Ирландии:

Форварды:

Михаил Нариашвили ("Монпелье", Франция), Шалва Мамукашвили ("Лестер Тайгерс", Англия), Бека Гигашвили ("Тулон", Франция), Нодар Чеишвили ("Айя", Грузия), Лаша Джаяни ("Армази", Грузия), Бека Сагинадзе ("Орийак", Франция), Торнике Джалагония ("Биарриц", Франция), Бека Горгадзе ("Бордо", Франция).

Полузащитники:

Васил Лобжанидзе и Тедо Абжандадзе (оба "Брив", Франция).

Бэки:

Тамаз Мчедлидзе ("Руан", Франция), Мераб Шарикадзе (капитан, без клуба), Георгий Квеселадзе ("Армази", Грузия), Акакий Табуцадзе ("Лело-Сарацинс", Грузия), Сосо Матиашвили ("Академия", Грузия).

Стоит отметить, что в резерве у сборной Грузии два дебютанта. Это 18-летний Давид Ниниашвили и 20-летний Михаил Алания.

"Мы играем с командами такого уровня, которых не удивишь только физической подготовкой. Нужны вариации в атаке. У нас было время, чтобы поработать над этим элементом, и я доволен работой тренеров в этом направлении. Ирландия более сложный соперник, чем Уэльс, но мы будем играть в свою игру. От матча к матчу мы набираемся опыта – и регбисты, и тренеры", – сказал Маисашвили перед встречей.

photo: Georgian Rugby / FB Тренировка сборной Грузии по регби

Главный тренер сборной Грузии также отметил, что решающими в предстоящей игре станут статические фазы.

Матч против Ирландии станет для "лелос" заключительным на групповой стадии Осеннего Кубка Наций. В двух первых встречах грузинские регбисты не набрали ни одного очка, проиграв Англии 0:40, а Уэльсу – 0:18.

Сборные Грузии и Ирландии встречались между собой четыре раза и во всех случаях сильнее оказывались "парни в зеленом". Общий счет противостояния 196:31, а самая крупная победа Ирландии над Грузией состоялась в 1998 году, когда британцы обыграли "лелос" 70:0.

Матч между Ирландией и Грузией начнется в 18:00 по тбилисскому времени.