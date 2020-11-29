Сборная Грузии по баскетболу обыграла Финляндию в отборочном матче Евробаскета-2022

Таким образом, сборная Грузии одержала третью победу в отборочной группе "Е" и единолично занимает в квартете первое место

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу обыграла Финляндию 91:85 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года, который состоялся в городе Эспоо.

Самым результативным в составе победителей, вполне ожидаемо, стал Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Также на счету капитана грузинской команды, который провел на паркете почти 35 минут, восемь подборов и четыре результативные передачи.

Помимо Шенгелия еще два игрока сборной Грузии преодолели барьер в 10 очков – Тед Макфадден (14), Александр Певадзе (11) и Гиви Бакрадзе (10).

Таким образом, сборная Грузии одержала третью победу в отборочной группе "Е" и единолично занимает в квартете первое место. Ранее подопечные Ильяса Зуроса обыграли Швейцарию (96:88) и Сербию (94:90).

Стоит также отметить, что для сборной Грузии этот отборочный цикл носит формальный характер. На правах одной из стран-хозяек Евробаскета-2022 Грузия автоматически получила право участия в континентальном первенстве.

Следующий матч наша команда проведет 30 ноября против Швейцарии. Эта игра также состоится в финском городе Эспоо.