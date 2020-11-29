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Сборная Грузии по баскетболу обыграла Финляндию в отборочном матче Евробаскета-2022

photo: Goga Bitadze / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1069)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201129/250194339/Sbornaya-Gruzii-po-basketbolu-obygrala-Finlyandiyu-v-otborochnom-matche-Evrobasketa-2022.html

Таким образом, сборная Грузии одержала третью победу в отборочной группе "Е" и единолично занимает в квартете первое место

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу обыграла Финляндию 91:85 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года, который состоялся в городе Эспоо.

Самым результативным в составе победителей, вполне ожидаемо, стал Торнике Шенгелия, набравший 19 очков. Также на счету капитана грузинской команды, который провел на паркете почти 35 минут, восемь подборов и четыре результативные передачи.

Игрок Реала Уолтер Тавареш (слева) и игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 11-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021
© photo: Sputnik / Tatyana Makeeva
Торнике Шенгелия помог ЦСКА обыграть мадридский "Реал"

Помимо Шенгелия еще два игрока сборной Грузии преодолели барьер в 10 очков – Тед Макфадден (14), Александр Певадзе (11) и Гиви Бакрадзе (10).

Таким образом, сборная Грузии одержала третью победу в отборочной группе "Е" и единолично занимает в квартете первое место. Ранее подопечные Ильяса Зуроса обыграли Швейцарию (96:88) и Сербию (94:90).

Стоит также отметить, что для сборной Грузии этот отборочный цикл носит формальный характер. На правах одной из стран-хозяек Евробаскета-2022 Грузия автоматически получила право участия в континентальном первенстве.

Следующий матч наша команда проведет 30 ноября против Швейцарии. Эта игра также состоится в финском городе Эспоо.

Темы:
Спорт в Грузии (1069)
Теги:
Торнике Шенгелия, баскетбол


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