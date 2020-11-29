Грузинский футболист оформил хет-трик в чемпионате Кипра

Грузинский форвард лидирует в гонке бомбардиров национального первенства с еще несколькими футболистами

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и кипрского "Анортосиса" Георгий Квилитая оформил хет-трик в матче XII тура против "Эносиса".

Два своих первых мяча во встрече грузинский форвард забил с 11-метровой отметки, реализовав пенальти на 13 и 53 минутах. Третий гол в ворота "Энониса" Квилитая забил на 73 минуте. В итоге, "Анортосис" победил со счетом 4:2.

В нынешнем чемпионате Кипра Квилитая провел за "Анортосис" восемь матчей, в которых забил шесть голов. С этим результатом грузинский форвард лидирует в гонке бомбардиров национального первенства с еще несколькими футболистами.

Квилитая присоединился к "Анортосису" в июне этого года, перейдя в стан киприотов из бельгийского "Гента".

Что касается "Анортосиса", главным тренером которого является грузинский специалист Темур Кецбая, то после XII проведенных туров клуб из Фамагусты набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.