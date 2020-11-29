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Сборная Грузии по футболу на тренировке - на фото Георгий Квилитая, получивший травму во время подготовки к матчу с Латвией

Грузинский футболист оформил хет-трик в чемпионате Кипра

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (177)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201129/250197930/Gruzinskiy-futbolist-oformil-khet-trik-v-chempionate-Kipra.html

Грузинский форвард лидирует в гонке бомбардиров национального первенства с еще несколькими футболистами

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу и кипрского "Анортосиса" Георгий Квилитая оформил хет-трик в матче XII тура против "Эносиса".

Два своих первых мяча во встрече грузинский форвард забил с 11-метровой отметки, реализовав пенальти на 13 и 53 минутах. Третий гол в ворота "Энониса" Квилитая забил на 73 минуте. В итоге, "Анортосис" победил со счетом 4:2.

Главный тренер кипрского футбольного клуба Анортосис Темур Кецбая
photo: Anorthosis Famagusta - Official / FB
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В нынешнем чемпионате Кипра Квилитая провел за "Анортосис" восемь матчей, в которых забил шесть голов. С этим результатом грузинский форвард лидирует в гонке бомбардиров национального первенства с еще несколькими футболистами.

Квилитая присоединился к "Анортосису" в июне этого года, перейдя в стан киприотов из бельгийского "Гента".

Что касается "Анортосиса", главным тренером которого является грузинский специалист Темур Кецбая, то после XII проведенных туров клуб из Фамагусты набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (177)


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