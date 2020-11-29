22:55 29 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Матч по регби между сборными Грузии и Ирландии

Сборная Грузии по регби уступила Ирландии, но сыграла достойно

© REUTERS / NIALL CARSON
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости грузинского регби (155)
129 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1d/250200939.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201129/250200889/Sbornaya-Gruzii-po-regbi-ustupila-Irlandii-no-sygrala-dostoyno.html

Сборная Грузии заняла последнюю место в группе "А" и за седьмое-восьмое место на турнире сыграет с командой Фиджи

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби уступила Ирландии 10:23 на Осеннем Кубке Наций, но сыграла с одной из сильнейших команд Европы практически на равных.

На счету победителей две удачные попытки. Их авторами стали Билли Бернс и Хьюго Кинан. Помимо двух заносов в зачетную зону Грузии "парни в зеленом" отметились тремя точными штрафными и двумя реализациями. Их на свой счет записал все тот же Бернс.

Матч по регби между сборными Грузии и Англии на Осеннем Кубке Наций
photo: Georgian Rugby / FB
Сборная Грузии по регби всухую уступила Англии на Осеннем Кубке Наций

Что касается сборной Грузии, то автором удачной попытки стал Георгий Квеселадзе. Реализация и штрафной удар на счету Тедо Абжандадзе. Эти набранные очки стали для грузинских регбистов первыми на турнире. В первых двух матчах "лелос" всухую проиграли Англии (0:40) и Уэльсу (0:18).

Сборная Грузии заняла последнюю строчку в группе "А" и за седьмое-восьмое место на турнире сыграет с командой Фиджи, которая также финишировала на последнем месте в квартете "В". При этом стоит отметить, что во всех трех матчах островитянам засчитали техническое поражение 0:28. Перед самым началом турнира в стане сборной Фиджи практически все игроки заразились коронавирусом. Однако к матчу с Грузией "летучие фиджийцы" будут готовы.

Игра между сборными Грузии и Фиджи состоится 5 декабря.

В финале Осеннего Кубка Наций встретятся сборные Англии и Франции, которые стали победителями своих групп.

Темы:
Новости грузинского регби (155)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские дороги - пробка из автомобилей на улице Бараташвили в час пик
Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться