Сборная Грузии по регби уступила Ирландии, но сыграла достойно

Сборная Грузии заняла последнюю место в группе "А" и за седьмое-восьмое место на турнире сыграет с командой Фиджи

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби уступила Ирландии 10:23 на Осеннем Кубке Наций, но сыграла с одной из сильнейших команд Европы практически на равных.

На счету победителей две удачные попытки. Их авторами стали Билли Бернс и Хьюго Кинан. Помимо двух заносов в зачетную зону Грузии "парни в зеленом" отметились тремя точными штрафными и двумя реализациями. Их на свой счет записал все тот же Бернс.

Что касается сборной Грузии, то автором удачной попытки стал Георгий Квеселадзе. Реализация и штрафной удар на счету Тедо Абжандадзе. Эти набранные очки стали для грузинских регбистов первыми на турнире. В первых двух матчах "лелос" всухую проиграли Англии (0:40) и Уэльсу (0:18).

Сборная Грузии заняла последнюю строчку в группе "А" и за седьмое-восьмое место на турнире сыграет с командой Фиджи, которая также финишировала на последнем месте в квартете "В". При этом стоит отметить, что во всех трех матчах островитянам засчитали техническое поражение 0:28. Перед самым началом турнира в стане сборной Фиджи практически все игроки заразились коронавирусом. Однако к матчу с Грузией "летучие фиджийцы" будут готовы.

Игра между сборными Грузии и Фиджи состоится 5 декабря.

В финале Осеннего Кубка Наций встретятся сборные Англии и Франции, которые стали победителями своих групп.