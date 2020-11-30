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Футбол. РПЛ. Матч Ротор - Спартак

Футболисты сборной Грузии "помогли" "Спартаку" одержать победу в матче РПЛ

photo: courtesy of FC "Spartak"
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201130/250205930/Futbolisty-sbornoy-Gruzii-pomogli-Spartaku-oderzhat-pobedu-v-matche-RPL.html

Кверквелия и Давиташвили выступают в "Роторе" на правах аренды с августа текущего года. Первый перешел в стан волгоградского клуба из московского "Локомотива", а второй – из казанского "Рубина"

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Две результативные ошибки футболистов сборной Грузии – Зурико Давиташвили и Сабы Кверквелия – помогли московскому "Спартаку" обыграть волгоградский "Ротор" (2:0) в XVI туре российской премьер-лиги.

На 12-й минуте встречи Давиташвили в своей штрафной площади попал локтем в лицо Александру Кокорину и после просмотра VAR главный арбитр встречи Николай Волошин указал на 11-метровую отметку. Пенальти реализовал сам пострадавший.

В середине второго тайма Давиташвили мог реабилитироваться, но полузащитник не реализовал практически выход один на один и пробил прямо в руки Александра Максименко.

Свою лепту в победу "Спартака" внес и Саба Кверквелия. В уже компенсированное арбитром время центральный защитник проиграл верховую борьбу Жиго во время подачи углового и позволил французу установить окончательный счет в матче.

После этого поражения "Ротор" остался на последнем месте в турнирной таблице, набрав в 16 матчах всего восемь очков. Что касается "Спартака", то "красно-белые" поднялись на третью строчку в таблице, набрав 32 очка. Такое же количество баллов у "Зенита" и ЦСКА, но они опережают "народную команду" по дополнительным показателям.

Кверквелия и Давиташвили выступают в "Роторе" на правах аренды с августа текущего года. Первый перешел в стан волгоградского клуба из московского "Локомотива", а второй – из казанского "Рубина".



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