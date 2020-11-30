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Футбол. Лига чемпионов. Тренировка ФК Реал

"Шахтер" - "Реал" Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (994)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201130/250209907/Shakhter---Real-Madrid-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Шахтер" и "Реал" Мадрид

Донецкий "Шахтер" - автор пока самой громкой сенсации нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. В первом туре групповой стадии "горняки" на выезде обыграли мадридский "Реал" 3:2, а потом не проиграли дома "Интеру" (0:0). После двух туров подопечные Мирчи Луческу расположились на первой строчке в квартете и их перспективы на выход в плей-офф турнира выглядели вполне себе радужными.

Но украинский клуб, неожиданно для многих, полностью провалил обе встречи с "Боруссией" из Менхенгладбаха, проиграв с общим счетом 0:10. То есть "Шахтер" не может забить уже в трех матчах ЛЧ. При этом стоит отметить, что оборона немецкого клуба не является идеальной (восьмое место по пропущенным голам в "бундеслиге").

Игроки Шахтера радуются забитому мячу
© Sputnik / STRINGER Стрингер
Игроки "Шахтера " радуются забитому мячу

Что касается "Реала", то "королевский клуб" постепенно начал выбираться из сложной ситуации. После поражения от "Шахтера" команда сыграла вничью с "Боруссией" (2:2), после чего выиграла обе встречи у "Интера" - дома 3:2, а на выезде 2:0. Сейчас испанцы уже на второй строчке в группе, и победа над "горняками" фактически гарантирует им выход в плей-офф турнира.

Правда в чемпионате Испании у "Реала" дела пока не ладятся. Столичный клуб хоть и занимает четвертое место в "примере", не может победить уже в трех матчах подряд – поражения от "Валенсии" (1:4) и "Алавеса" (1:2) и ничья с "Вильярреалом" (1:1). Но в чемпионате еще все можно исправить, а в ЛЧ осталось всего две игры.

В преддверии матча оба клуба испытывают серьезные кадровые проблемы, особенно это касается "Реала". В киевском матче не примут участия травмированные Азар, Вальверде, Карвахаль, Рамос. Бензема только восстановился от повреждения и пока далек от оптимальной формы, а Иско и Винисиус растеряли игровые кондиции. У "горняков" в лазарете находятся Дентиньо, Исмаили, Малышев и Хочолава. Складывается впечатление, что встреча будет носить характер – безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал. И все же мне кажется, что мы с вами увидим обмен голами. "Шахтеру" пора прерывать затянувшуюся безголевую серию, да шансы на плей-офф у "горняков" еще сохраняются. А "Реал" просто должен побеждать и реабилитироваться за домашнее поражение от "Шахтера".

Ставка: обе команды забьют за 1,6.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (994)
Теги:
ФК "Реал" (Мадрид), ФК "Шахтер", прогноз на футбольный матч, футбол


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