Сборная Грузии по баскетболу одержала четвертую победу в отборе на Евробаскете

На правах одной из стран-хозяек Евробаскета-2022 Грузия автоматически получила право участия в континентальном первенстве

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу обыграла команду Швейцарии 91:84 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года, который состоялся в финском городе Эспоо.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Тед Макфадден, набравший 24 очка. На счету капитана сборной Грузии – Торнике Шенгелия, 17 очков, шесть подборов и пять результативных передач. Больше 10 очков набрали еще два баскетболиста нашей команды – Гиви Бакрадзе (12) и Георгий Шермадин (11).

Georgian Basketball Federation / FB Игрок сборной Грузии по баскетболу Тед Макфадден

Грузинские баскетболисты выиграли три первые четверти матча (27:24, 19:15, 19:15) и лишь в заключительном отрезке позволили себе немного расслабиться, уступив Швейцарии 26:30.

Для подопечных Ильяса Зуроса это четвертая победа подряд в отборочном цикле Евробаскета-2022. Ранее сборная Грузии обыграла дома Швейцарию (96:88), Сербию на выезде (94:90) и два дня назад взяла верх над Финляндией (91:85). Вполне естественно, что Грузия уверенно возглавляет свою группу.

При этом необходимо отметить, что для сборной Грузии нынешний отборочный цикл носит формальный характер. На правах одной из стран-хозяек Евробаскета-2022 Грузия автоматически получила право участия в континентальном первенстве.

Два заключительных матча отборочного цикла сборная Грузии проведет в феврале. Вполне возможно, что матчи состоятся в Тбилиси. 19 февраля команда Зуроса встретится с Сербией, а через два дня сыграет с Финляндией.