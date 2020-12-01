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Боруссия Менхенгладбах

"Боруссия" Менхенгладбах – "Интер": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

photo: Borussia Mönchengladbach / FB
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (995)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201201/250210229/Borussiya-Menkhengladbakh--Inter-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Боруссия" Менхенгладбах и "Интер"

"Боруссия" из Менхенгладбаха стала, пожалуй, главным открытием нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Марко Розе единолично возглавляют группу "В", в которой играют мадридский "Реал" и миланский "Интер". В четырех турах "жеребята" забили 14 голов и по этому показателю уступают только "Баварии", у которой 15 забитых мячей.

Казалось бы "Боруссия" может ни о чем не беспокоится и спокойно готовиться к выходу в плей-офф ЛЧ. Но ситуация в группе слишком запутанная. В случае, если немецкий клуб уступит в двух оставшихся играх, они смогут рассчитывать только на третье место и Лигу Европы УЕФА. Так что для "Боруссии" еще ничего не закончено.

Футбол. Лига чемпионов. Тренировка ФК Реал
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
"Шахтер" - "Реал" Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

У "Интера" же ситуация совсем плохая. За четыре матча миланцы набрали всего два очка, благодаря ничьим с "Боруссией" (2:2) и "Шахтером" (0:0) и проиграли обе встречи "Реалу" (2:3 и 0:2). Теперь для того, чтобы иметь шанс на выход в 1/8 финала подопечным Антонио Конте необходимо выигрывать два оставшихся матча и параллельно надеяться на осечку конкурентов.

Нет никаких сомнений в том, что провал лигочемпионской кампании станет звонкой пощечиной для Конте, который является самым высокооплачиваемым тренером в Италии.

Нет никаких сомнений в том, что Марко Розе сделает все возможное, чтобы переписать историю "Боруссии". Еще никогда "жеребята" не выходили в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Их единственное достижение – участие в групповой стадии в сезоне 2015/2016. До осуществления поставленной цели осталось сделать совсем немного – не проиграть дома "Интеру" и надеяться на то, что в параллельной матче "Реал" не проиграет на выезде "Шахтеру". И все же я предпочту сделать другую ставку. "Интеру" отступать уже некуда – нужно бежать вперед, забивать и побеждать. Но не факт, что миланцы сохранят свои ворота на замке – хозяева прекрасно понимают всю важность матча. Думаю, голов в этой встрече будет много.

Ставка: в матче будет забито больше 2.5 голов за 1,6.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (995)
Теги:
прогноз на футбольный матч, футбол, Лига чемпионов УЕФА


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