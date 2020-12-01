Грузинский регбист признан лучшим игроком третьего тура Осеннего Кубка Наций

Сборная Грузии вышла в плей-офф турнира с последнего места и в заключительном матче, который состоится 5 декабря, разыграет с командой Фиджи седьмое-восьмое место

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Бэк национальной сборной Грузии по регби Георгий Квеселадзе признан лучшим игроком третьего тура Осеннего Кубка Наций, говорится в сообщении на официальной странице турнира в Twitter.

Голосование проводилось на официальном сайте турнира, и за Квеселадзе проголосовало почти 89 процентов опрошенных. Учитывая сильнейший состав участников турнира – это серьезное достижение для грузинского игрока.

В третьем туре Осеннего Кубка Наций сборная Грузии встречалась с командой Ирландии и уступила 10:23. Автором единственной попытки в составе "лелос" стал как раз Квеселадзе, для которого это была 28 игра за главную команду страны.

Сборная Грузии вышла в плей-офф турнира с последнего места и в заключительном матче, который состоится 5 декабря, разыграет с командой Фиджи седьмое-восьмое место.

В финале Осеннего Кубка Наций встретятся сборные Англии и Франции.