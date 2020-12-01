Торнике Шенгелия: даже маленький успех важен для нашей страны

В отборочном цикле Евробаскета-2022 сборная Грузии провела четыре матча и во всех одержала победу

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия прокомментировал победу грузинской команды над Швейцарией (91:84) в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года.

Сборная Грузии по баскетболу одержала четвертую победу в отборе на Евробаскете>>

"Это был очень трудный матч. Такой же как и в Тбилиси, когда мы вырвали победу только в овертайме. Швейцарцы до последнего оставались в игре, но мы выиграли. Я бы хотел поблагодарить тренерский штаб, который проделал большую работу, а также молодых ребят – они показали себя настоящими профессионалами. Мы – одна большая семья и играем также. Думаю, все это прекрасно видят. Для нашей страны важен любой успех, даже самый маленький", – сказал Шенгелия на пресс-конференции после матча.

Не поскупился на слова благодарности и главный тренер сборной Грузии Ильяс Зурос.

"Наша команда и без отборочных матчей сыграет в финальной части Евробаскета. Но несмотря на это, все до единого выкладываются на паркете и делают все от них зависящее для победы – и молодые баскетболисты, и опытные. Шенгелия присоединился к сборной после тяжелейшего матча против "Реала" в составе ЦСКА и всем продемонстрировал, как для него важны матчи сборной Грузии. То же самое я могу сказать и о Шермадини. В отборочном цикле нам осталось провести еще две встречи и я надеюсь, что мы их проведем на достойном уровне", – отметил Зурос.

В отборочном цикле Евробаскета-2022 сборная Грузии провела четыре матча и во всех одержала победу. Подопечные Зуроса дважды обыграли Швейцарию (96:88 дома и 91:84 на выезде), Сербию (94:90) и Финляндию (91:85).

Два заключительных матча отборочного цикла Евробаскета-2022 сборная Грузии проведет в феврале. Вполне возможно, что игры пройдут в Тбилиси. 19 февраля команда Зуроса встретится с Сербией, а через два дня с Финляндией.

При этом необходимо отметить, что для сборной Грузии нынешний отборочный цикл носит формальный характер. На правах одной из стран-хозяек Евробаскета-2022 Грузия автоматически получила право участия в континентальном первенстве.

Помимо Грузии чемпионат Европы 2022 года примут Италия, Германия и Чехия. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября.